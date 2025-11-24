Language
    न्यू गुरुग्राम को जाम-मुक्त करने की सुपर सर्जरी, नए सर्विस रोड से ट्रैफिक होगा आसान

    By Sandeep Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 10:50 PM (IST)

    गुरुग्राम में जीएमडीए ने नए सेक्टरों में यातायात को सुगम बनाने के लिए 135 किलोमीटर सर्विस रोड बनाने की योजना शुरू की है। सेक्टर 81 से 115 और 68 से 80 तक सर्विस रोड बनेंगी, जिससे मुख्य सड़कों पर दबाव कम होगा। तकनीकी सर्वेक्षण के बाद, नालियां और फुटपाथ भी बनाए जाएंगे। इस परियोजना से सेक्टरों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यातायात जाम कम होगा।

    गुरुग्राम में जीएमडीए ने नए सेक्टरों में यातायात को सुगम बनाने के लिए 135 किलोमीटर सर्विस रोड बनाने की योजना शुरू की है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के नए सेक्टरों में बढ़ते ट्रैफिक प्रेशर को कम करने और अंदरूनी कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए, GMDA ने अपना सबसे बड़ा सर्विस रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया है। सेक्टर 81 से 115 तक 90 किलोमीटर की सर्विस रोड और सेक्टर 68 से 80 तक 45 किलोमीटर की सर्विस रोड बनाई जाएगी।

    इन सड़कों से मुख्य सड़कों पर गाड़ियों का प्रेशर कम होगा, ट्रैफिक फ्लो बेहतर होगा और आने-जाने वालों का अनुभव बेहतर होगा। इस काम को आसानी से पूरा करने के लिए, GMDA ने संबंधित सेक्टरों में ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार (GPR) और टोपोग्राफिकल सर्वे करने के लिए एक कंसल्टेंट नियुक्त किया है। इन सर्वे के बाद, डिटेल्ड एस्टीमेट और आगे का टेक्निकल एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा।

    अधिकारियों का कहना है कि जहां भी संभव होगा, सर्विस रोड के किनारे सरफेस ड्रेन और फुटपाथ बनाए जाएंगे ताकि सड़क का इस्तेमाल बेहतर हो सके और पैदल चलने वालों को सुरक्षित रास्ता मिल सके। GMDA के चीफ इंजीनियर अरुण धनखड़ ने कहा कि इन कोशिशों के जरिए, अथॉरिटी का मकसद गुरुग्राम के रोड नेटवर्क को बेहतर बनाना, मोबिलिटी बढ़ाना और आने-जाने वालों को सुरक्षित सफर का अनुभव देना है।

    • 55 किलोमीटर: सेक्टर 81 से 95 तक सर्विस रोड बनेगी
    • 35 किलोमीटर: सेक्टर 99 से 115 तक सर्विस रोड का प्रस्ताव
    • 45 किलोमीटर: सेक्टर 68 से 80 तक प्लान किया गया
    • 23 किलोमीटर: सेक्टर 68-80 में सर्विस रोड पहले से बनी हुई है
    • 3 किलोमीटर: जल्द ही और काम शुरू होगा
    • 135 किलोमीटर: कुल प्रस्तावित सर्विस रोड नेटवर्क
    • सेक्टर 81–115: सर्विस रोड बनाने का बड़ा प्लान

    सेक्टर 68–80: 45 किलोमीटर सर्विस रोड की तैयारी

    सेक्टर 68 और 80 के बीच 45 किलोमीटर सर्विस रोड बनाई जानी है, जिसके लिए एस्टीमेट तैयार हो चुके हैं और अभी रिव्यू में हैं। GMDA दिसंबर तक इसे टेंडर के लिए जारी करने की तैयारी कर रहा है। जहां इस कॉरिडोर पर काम शुरू हो चुका है, वहां 23 किलोमीटर सर्विस रोड पूरी हो चुकी है। तीन किलोमीटर और पर काम जल्द ही शुरू होगा। ट्रांसपोर्टेशन को बड़े फ़ायदे मिलेंगे

    ये फायदे मिलेंगे

    • मुख्य सड़कों पर ट्रैफ़िक जाम कम होगा
    • इंटर-सेक्टर कनेक्टिविटी बेहतर होगी
    • भारी गाड़ियों और लोकल गाड़ियों के लिए अलग-अलग रास्ते बनेंगे
    • आने-जाने में समय बचेगा और सुरक्षा बेहतर होगी

    नई सर्विस रोड से यह बदल जाएगा

    • सेक्टर-से-सेक्टर आना-जाना तेज़ और आसान होगा
    • फ़्लाईओवर और मुख्य सड़कों पर भीड़ कम होगी
    • ट्रैफ़िक जाम कम होगा
    • रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेक्टर के बीच कनेक्टिविटी मज़बूत होगी
    • भविष्य के ट्रैफ़िक लोड को संभालने की क्षमता बढ़ेगी