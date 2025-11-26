नए गुरुग्राम के सेक्टर 81 से 99 तक अब रात में भी दिन जैसी रोशनी! 2 करोड़ का मेगा प्लान शुरू

संदीप रतन, गुरुग्राम। न्यू गुरुग्राम के 19 सेक्टरों की अंधेरी गलियां रोशन होने वाली हैं। सेक्टर 81 से 99 में स्ट्रीट लाइट के रखरखाव की जिम्मेदारी HSVP से मानेसर नगर निगम को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसके लिए HSVP ने निगम को एक औपचारिक पत्र भेजा है। नगर निगम अब इन इलाकों में पुराने सिस्टम की मरम्मत, नई लाइटें लगाने और रखरखाव के लिए एस्टीमेट तैयार कर रहा है। लाइटें लगाने और पुराने केबल बदलने पर लगभग 2 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

15 साल पहले लगाई गई सोडियम लाइटें अब खराब हो चुकी हैं। इनके खराब होने, केबल में खराबी और कमजोर पीली रोशनी के कारण सेक्टर 85, 86, 90, 91 और 92 समेत कई इलाके शाम होते ही अंधेरे में डूब जाते हैं। चौड़ी, आधुनिक और विकसित सड़कों के बावजूद, सही रोशनी न होने से हादसों का डर बना रहता है। मानेसर नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मंदीप धनखड़ ने बताया कि HSVP ने लाइटों के रखरखाव के लिए कहा है। सीनियर अधिकारियों से बातचीत और अप्रूवल प्रोसेस पूरा होने के बाद, लाइटों का मेंटेनेंस शुरू होगा।

बदलेगा नजारा, लोगों को होगा फायदा नगर निगम के LED लाइटें लगाने के प्लान को फ़ाइनल करने के बाद नगर निगम को नज़ारा बदलने की उम्मीद है। निगम अधिकारियों का कहना है कि LED से न सिर्फ़ ज़्यादा रोशनी मिलेगी, बल्कि बिजली भी बचेगी और मेंटेनेंस में भी आसानी होगी। नए गुरुग्राम में सड़कें बनावट के हिसाब से अच्छी क्वालिटी की हैं, लेकिन लाइटिंग सिस्टम पूरी तरह से खराब है। डिवाइडर और ग्रीन बेल्ट की हरियाली अच्छी लगती है, लेकिन शाम होते ही अंधेरा एक समस्या बन जाता है। खराब लाइटों और टूटे केबलों की वजह से रात में पैदल चलने वालों और ड्राइवरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।