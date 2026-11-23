आदित्य राज, गुरुग्राम। गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम ने अब अधिकारियों और सफाई एजेंसियों की जवाबदेही तय करने की तैयारी की है।

डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण, सड़कों की सफाई, कचरा संवेदनशील स्थानों (जीवीपी) और सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था में लापरवाही मिलने पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सफाई कार्यों की वास्तविक स्थिति जांचें

निगमायुक्त डॉ पंकज ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे कार्यालयों में बैठकर रिपोर्ट देखने के बजाय फील्ड में उतरकर सफाई कार्यों की वास्तविक स्थिति जांचें। एजेंसियों को टेंडर की शर्तों के अनुसार कर्मचारी, वाहन, मशीनरी और अन्य संसाधन उपलब्ध कराने होंगे।

निगमायुक्त शनिवार को अपने कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था नगर निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसमें किसी प्रकार की उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुविधाओं को जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश निगमायुक्त ने नई एजेंसियों को सेकेंडरी कलेक्शन प्वाइंट, पार्किंग स्थल और अन्य जरूरी सुविधाएं जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण का काम बिना देरी शुरू हो सके। एजेंसियों को जीपीएस और आरएफआईडी से संबंधित सभी औपचारिकताएं निर्धारित समय में पूरी करनी होंगी। संयुक्त आयुक्तों को अपने क्षेत्रों में यह जांचने के निर्देश दिए गए कि कितने वाहन नियमित रूप से चल रहे हैं और कितने घरों से प्रतिदिन कूड़ा उठाया जा रहा है। एजेंसियों को भुगतान भी वास्तविक कार्य और निर्धारित शर्तों के आधार पर ही किया जाएगा।