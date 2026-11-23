जागरण संवाददाता, कानपुर। चिड़ियाघर में वन्यजीवों की मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। चार महीने में 30 से अधिक वन्यजीवों की मौत के बीच शनिवार शाम वालाबी की सर्पदंश से मौत हो गई थी। इसके अलावा कुछ दिनों पहले ही जन्म लेते ही जेब्रा के बच्चे की मौत हो गई थी। इस घटना ने चिड़ियाघर में वन्यजीवों की स्वास्थ्य निगरानी, गर्भवती मादाओं की देखभाल और पशु चिकित्सकीय तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।



सितंबर से लेकर 22 नवंबर तक चिड़ियाघर में कई जानवरों की मौत हो चुकी है। 30 से अधिक जानवरों की मौत ने निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वन्यजीवों की देखरेख पर हर महीने लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद इनकी जान बचा पाने में चिड़ियाघर प्रशासन नाकाम रहा है।

दो वर्ष पहले वनतारा से जेब्रा का जोड़ा कानपुर चिड़ियाघर लाया गया था। पिछले वर्ष भी मादा जेब्रा ने एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई थी। अब दूसरी बार बच्चे की मौत होने से उसकी गर्भावस्था के दौरान की गई निगरानी और स्वास्थ्य जांच की पड़ताल पर सवालिया निशान खड़े हो गए।

इसके अलावा चिड़ियाघर में पिछले करीब चार महीनों में 30 से अधिक वन्यजीवों की मौत हो चुकी है। इनमें निमोनिया से पांच बत्तखों की मौत हो गई। इसके बाद तीन चिंकारा हिरण, तीन चीतल हिरण, छह हिरण, एक जंगली भैंसा, एक जेब्रा का बच्चा, पांच गैंगेटिक घड़ियाल, मुरादाबाद से लाया गया गुलदार व अब वालाबी शामिल हैं।



