गुरुग्राम के सदर बाजार में बंद दुकान में लगी आग, लाखों के नुकसान का अनुमान

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सदर बाजार में आर्य समाज मंदिर के नजदीक रविवार शाम लगभग साढ़े सात बजे एक बंद दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। दुकान से उठती आग की लपटों और धुएं ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई। घटना के समय दुकान बंद थी, जिससे आग लगने की जानकारी मिलने तक काफी देर हो चुकी थी।

स्थानीय लोगों ने दुकान से धुआं और आग की लपटें निकलती देख तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलने के कुछ ही देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का अभियान शुरू कर दिया गया। आग की भयावहता को देखते हुए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है । आग पर काबू पाने के लिए दमकल की अन्य गाड़ियां भी मौके पर बुलाई गईं है।

आसपास की दुकानों तक आग फैलने का बना खतरा सदर बाजार जैसे व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र में आग लगने से आसपास के दुकानदारों में चिंता बढ़ गई। दुकान में रखा सामान आग की चपेट में आने से भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। आग की लपटें इतनी तेज है कि आसपास की दुकानों तक इसके फैलने का खतरा पैदा हो गया है। दमकलकर्मी लगातार पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं ।