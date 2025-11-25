PWD ने नगर निगम से पुरानी बिल्डिंग तोड़ने के मांगे 17 लाख रुपये, मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का है प्लान
गुरुग्राम के सदर बाजार में मल्टीलेवल पार्किंग बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने नगर निगम से पुरानी बिल्डिंग तोड़ने के 17 लाख रुपये मांगे हैं। निगम ने जमीन 47 करोड़ में खरीदी थी, पर बिल्डिंग के कारण काम अटका है। सोहना चौक पार्किंग तैयार है, जिसे जल्द लीज पर दिया जाएगा। कमान सराय पार्किंग का मामला कोर्ट में है। पार्किंग बनने से शहर में जाम से राहत मिलेगी।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में सदर बाजार के डाकखाना के समीप प्रस्तावित मल्टी लेवल पार्किंग की जमीन पर खड़ी पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने गुरुग्राम नगर निगम से 17 लाख रुपये मांगे हैं।
पीडब्ल्यूडी की ओर से कहा गया है कि पार्किंग का निर्माण करने के लिए इस बिल्डिंग को तोड़ना होगा, जिससे पहले बिल्डिंग की कीमत का आकलन किया गया है। बता दें कि यह जमीन निगम ने 47 करोड़ रुपये में खरीदी थी, लेकिन विभाग की बिल्डिंग के कारण निर्माण कार्य अटका हुआ था। वर्ष 2019 में निगम ने पार्किंग निर्माण की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन जमीन निगम को नहीं मिल पाई।
उम्मीद की जा रही है कि तोड़फोड़ की प्रक्रिया पूरी होते ही पार्किंग निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पार्किंग बनने से सदर बाजार और आसपास के क्षेत्रों में जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। पार्किंग निर्माण के लिए प्रस्तावित जमीन पर पीडब्ल्यूडी की एक पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है।
सोहना चौक पार्किंग तैयार, टेंडर की मंजूरी का इंतजार
उधर, सोहना चौक स्थित मल्टीलेवल पार्किंग पूरी तरह तैयार हो चुकी है। नगर निगम इसे जल्द ही लीज पर देने की प्रक्रिया शुरू करेगा। पार्किंग परिसर के ऊपरी हिस्से में बनाई गई दुकानों को भी लीज पर दिया जाएगा। इससे निगम को राजस्व प्राप्त होगा और पार्किंग के रखरखाव के लिए भी आय का स्रोत बनेगा।
अधिकारियों का कहना है कि मुख्यालय से पार्किंग के रखरखाव और संचालन के टेंडर की मंजूरी मिलने के बाद सोहना चौक पार्किंग चालू कर दी जाएगी।
पार्किंग की जमीन पर कब्जा
वहीं, कमान सराय क्षेत्र में प्रस्तावित पार्किंग परियोजना पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। यहां की जमीन पर अतिक्रमण से जुड़ा मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है। अधिकारियों का कहना है कि जमीन खाली होने के बाद ही पार्किंग निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा।
डाकखाना मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण के लिए जमीन खाली होने का इंतजार है। पीडब्ल्यूडी की पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने के लिए विभाग के अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। पीडब्ल्यूडी ने बिल्डिंग के 17 लाख रुपये जमा करवाने को कहा है। - संदीप धुंधवाल, एक्सईएन नगर निगम गुरुग्राम
