    आशियाना स्कीम के तहत गरीबों को नहीं मिले फ्लैट, एचएसवीपी कार्यालय में आवेदकों के साथ कांग्रेस का प्रदर्शन

    By Vinay Trivedi Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 11:14 PM (IST)

    प्रदेश कांग्रेस एससी सेल के उपाध्यक्ष अनिल धानक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एचएसवीपी ऑफिस का घेराव किया। प्रदर्शन ईडब्ल्यूएस आशियाना स्कीम के तहत गरीबों को फ्लैट आवंटित न करने के विरोध में था। कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द फ्लैट आवंटन की मांग की। स्टेट ऑफिसर ने मरम्मत के बाद जल्द आवंटन का आश्वासन दिया।

    Hero Image

    कांग्रेस एससी सेल के उपाध्यक्ष अनिल धानक के नेतृत्व में मंगलवार को किया गया प्रदर्शन।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: कई वर्षों बाद भी ईडब्ल्यूएस आशियाना स्कीम के तहत गरीबों को फ्लैट आवंटन नहीं किए जाने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस एससी सेल के उपाध्यक्ष अनिल धानक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं व आवेदकों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया।

    लोगों ने एचएसवीपी ऑफिस का घेराव कर भाजपा सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। आवेदनकर्ताओं को जल्द से जल्द फ्लैट अलाॅट करने की मांग करते हुए सेक्टर 34 एचएसवीपी आफिस में स्टेट आफिसर अनुपमा मलिक को ज्ञापन सौंपा गया।

    कांग्रेस नेता अनिल धानक ने इस दौरान कहा कि सेक्टर 47 आशियाना स्कीम के तहत नोटबंदी के दौरान आवेदन मांगे थे।जब लोगों के पास राशन के भी पैसे नहीं तो तब गरीबों ने सरकार को घर पाने के लिए आठ-आठ हजार रुपये देकर आवेदन किया था। 2016 से 2025 आ गया है, भारतीय जनता पार्टी मौन है और फ्लैटों का आवंटन अब तक नहीं किया गया।

    जबकि ये फ्लैट कांग्रेस शासनकाल में ही बनकर तैयार हो गए थे। नौ साल हो गए हैं, लोग झुग्गियों और किराये पर रहने को मजबूर हैं। वहीं प्रशासन लोगों की झुग्गियां तक तोड़ रहा है तो गरीबों को घर तो मिलने चाहिए। जिन लोगों ने पैसे देकर आवेदन किए थे, उन्हें ही अब तक घर नहीं मिले। जबकि भाजपा सरकार गरीबों को घर देने के लिए कई योजना चला रही है। उस समय 1500 सौ लोगों ने इसके लिए आवेदन किया था।

    स्टेट आफिसर के बाहर न आने पर धरने पर बैठे

    कांग्रेस कार्यकर्ता और आवेदक मंगलवार दोपहर नारेबाजी व पैदल मार्च करते हुए एचएसवीपी कार्यालय पहुंचे। यहां स्टेट आफिसर के बाहर न आने और उनके अधीनस्थ द्वारा बाहर आकर ज्ञापन रिसीव करने पर लोग आक्राेशित हो गए। वे ऑफिस के बाहर ही धरने पर बैठ गए और स्टेट आफिसर के बाहर आने की मांग करने लगे।

    करीब आधे घंटे तक कामकाज प्रभावित रहने के बाद स्टेट ऑफिसर बाहर आईं और ज्ञापन लिया। इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि इसका टेंडर हो गया है। सेक्टर 47 स्थित फ्लैटों की मरम्मत कराई जा रही है। जल्द ही गरीबों को ये फ्लैट आवंटित कर दिए जाएंगे। मौके पर विकास हुड्डा, कृष्ण साहू, महेंद्र सैन, बसंती देवी, राहुल खरे, हिमांशु, जगदीश खरे, रामचंद्र, सतबीर, सतीश, नरेश, सोनू, राकेश कुमार, सचिन, विकास, रोहित सहित अन्य आवेदक मौजूद रहे।