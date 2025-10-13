छात्रों का हक मारने वाले प्राइवेट स्कूलों की रिपोर्ट तैयार, विभाग ने जारी किया नोटिस

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत दाखिला देने में आनाकानी करने पर जिले के कई निजी स्कूल शिक्षा विभाग की निगरानी में हैं। विभाग ने वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को दाखिला न देने पर कई नामी स्कूलों समेत इन निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

स्कूलों के जवाब के बाद एक रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय भेज दी गई है। उच्च अधिकारियों से निर्देश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, जिले में 529 मान्यता प्राप्त निजी स्कूल हैं। हाल ही में मुख्यालय की एक टीम ने जिला शिक्षा विभाग के साथ मिलकर जिले के कई प्रमुख निजी स्कूलों का निरीक्षण किया और वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए सीटों की उपलब्धता की जानकारी जुटाई।

जिले के निजी स्कूलों को वंचित पृष्ठभूमि के 470 छात्रों के लिए आरटीई की 25% सीटें भरनी थीं, लेकिन केवल 92 छात्रों को ही दाखिला मिला है। नतीजतन, अन्य अभिभावक और बच्चे शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से ही दाखिले के लिए शिक्षा विभाग और स्कूलों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों को दाखिला नहीं मिल पा रहा है।