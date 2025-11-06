खर्चे के लिए पैसे मांगने पर प्रेमी ने की गर्भवती युवती की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। उद्योग विहार थाना क्षेत्र के डूंडाहेड़ा गांव में 28 वर्षीय गर्भवती महिला की गला दबाकर हत्या कर उसका शव कमरे में बंद करने के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने एक आरोपित को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित की पहचान उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के सलीमपुर गांव में रहने वाले अनुज के रूप में की गई। पुलिस ने उसे फर्रूखाबाद से पकड़ा।

पूछताछ में पता चला कि आरोपित अनुज और महिला अंगूरी देवी के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी दौरान वह गर्भवती हो गई। महिला द्वारा बार-बार खर्चे के लिए पैसे मांगने से परेशान होकर अनुज ने उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने बताया कि महिला मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सोड़ना गांव की रहने वाली थी। यह कई साल से दिल्ली के कापसहेड़ा में रह रही थी।

पुलिस को जांच में पता चला कि महिला अंगूरी पहले किसी निजी कंपनी में काम करती थी। उसकी शादी वर्ष 2023 में मुहम्मद सदरूदीन से हुई थी। कुछ समय बाद ही अंगूरी अपने पति से अलग रहने लगी व वर्ष 2024 में विशाल नाम के व्यक्ति से कोर्ट मैरिज कर ली थी।

इसके बाद वह उससे भी अलग होकर अकेले रहने लगी थी। अंगूरी अनुज के साथ पिछले एक साल से संपर्क में थी। आरोपित अनुज आटो रिक्शा चालक है। प्रेम प्रसंग के दौरान इसका अंगूरी के किराये के कमरे पर आना-जाना था, इसी दौरान अनुज से महिला प्रेगनेंट हो गई थी।