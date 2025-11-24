Gurugram Pollution: मानेसर में एक्यूआई 342 पहुंचा, सांसों में घुला जहर; हर दिन बढ़ रहा प्रदूषण का ग्राफ

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। मानेसर और गुरुग्राम की हवा लगातार बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। मानेसर में सोमवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 342 और गुरुग्राम में 286 दर्ज किया गया। वातावरण में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ने का खतरा बढ़ गया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह स्तर लंबे समय तक बना रहा तो दमा, एलर्जी और फेफड़ों की कार्यक्षमता पर गंभीर प्रभाव देखे जा सकते हैं।

सुबह छह से नौ बजे और शाम सात बजे के बाद प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। मुख्य सड़कों पर धूल नियंत्रण के उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं। निर्माण स्थलों पर कवरिंग और स्प्रिंकलिंग भी प्रभावी नहीं दिख रही। प्रशासनिक दावों के बावजूद प्रदूषण में गिरावट नहीं आ रही है।