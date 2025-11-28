Language
    साइबर सिटी में बढ़ते प्रदूषण से जंग तेज, अब जहरीली हवा से बचाएंगी निगम की 'एंटी स्मॉग गन'

    By Sandeep Kumar Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 05:30 AM (IST)

    गुरुग्राम में प्रदूषण से निपटने के लिए नगर निगम ने एंटी स्मॉग गन का उपयोग शुरू किया है। यह जहरीली हवा से बचाने और वायु गुणवत्ता में सुधार करने का एक प्रयास है। इसके साथ ही, सड़कों की सफाई और कचरा प्रबंधन जैसे अन्य उपाय भी किए जा रहे हैं। नागरिकों से भी प्रदूषण कम करने में सहयोग करने की अपील की गई है।

    नगर निगम की नई एंटी स्माग गन, ऐसी कुल दस मशीनों से शहर में पानी का छिड़काव किया जाएगा। सौजन्य : निगम

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर सिटी में प्रदूषण से निपटने के लिए गुरुग्राम नगर निगम को तीन नई एंटी स्माग गन मिल गई हैं। दो दिसंबर को तीन और तथा 11 दिसंबर तक कुल दस एंटी स्माग गन शहर की सड़कों पर उतकर पानी का छिड़काव करेंगी। निगम द्वारा नई एंटी स्माग गन वाहनों को शहर की प्रमुख सड़कों पर तैनात किया गया है।

    ये गन एसटीपी के शोधित पानी का छिड़काव कर हवा में उड़ने वाली धूल को रोकने कार्य कर रही हैं। इसके साथ ही पानी के टैंकरों के माध्यम से भी नियमित रूप से सड़क पर छिड़काव किया जा रहा है।

    नगर निगम अधिकारियों के अनुसार सड़क किनारों पर जमा धूल-मिट्टी को हटाने का अभियान लगातार चल रहा है। शहर में फैले सीएंडडी वेस्ट, बागवानी कचरा, खरपतवार तथा प्लास्टिक वेस्ट को विशेष अभियान के तहत उठाया जा रहा है। नगर निगम की 19 रोड स्वीपिंग मशीनें रात के समय मुख्य सड़कों की मशीनरी सफाई कर रही हैं, ताकि दिन में यातायात प्रभावित न हो और सड़कों की स्वच्छता बनी रहे।

    प्रदूषण फैलाने वालों पर हो रही कार्रवाई

    निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण, स्वच्छता और बेहतर सफाई व्यवस्था को लेकर निगम द्वारा बहु-स्तरीय कार्य योजना पर तेजी से अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त बनाना निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे कचरा न जलाएं, निर्धारित स्थानों पर ही कचरा डालें और शहर की स्वच्छता में सहयोग दें। नगर निगम के ये प्रयास आने वाले दिनों में गुरुग्राम के प्रदूषण स्तर को कम करने तथा शहर की स्वच्छता स्थिति को और बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।