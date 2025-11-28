साइबर सिटी में बढ़ते प्रदूषण से जंग तेज, अब जहरीली हवा से बचाएंगी निगम की 'एंटी स्मॉग गन'

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर सिटी में प्रदूषण से निपटने के लिए गुरुग्राम नगर निगम को तीन नई एंटी स्माग गन मिल गई हैं। दो दिसंबर को तीन और तथा 11 दिसंबर तक कुल दस एंटी स्माग गन शहर की सड़कों पर उतकर पानी का छिड़काव करेंगी। निगम द्वारा नई एंटी स्माग गन वाहनों को शहर की प्रमुख सड़कों पर तैनात किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ये गन एसटीपी के शोधित पानी का छिड़काव कर हवा में उड़ने वाली धूल को रोकने कार्य कर रही हैं। इसके साथ ही पानी के टैंकरों के माध्यम से भी नियमित रूप से सड़क पर छिड़काव किया जा रहा है।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार सड़क किनारों पर जमा धूल-मिट्टी को हटाने का अभियान लगातार चल रहा है। शहर में फैले सीएंडडी वेस्ट, बागवानी कचरा, खरपतवार तथा प्लास्टिक वेस्ट को विशेष अभियान के तहत उठाया जा रहा है। नगर निगम की 19 रोड स्वीपिंग मशीनें रात के समय मुख्य सड़कों की मशीनरी सफाई कर रही हैं, ताकि दिन में यातायात प्रभावित न हो और सड़कों की स्वच्छता बनी रहे।

प्रदूषण फैलाने वालों पर हो रही कार्रवाई निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण, स्वच्छता और बेहतर सफाई व्यवस्था को लेकर निगम द्वारा बहु-स्तरीय कार्य योजना पर तेजी से अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त बनाना निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।