    गुरुग्राम पुलिस की 'सॉरी-थैंक यू' मुहिम: विदेशी तर्ज पर दोस्ताना ट्रैफिक चेकिंग, फ्रिक्शन-फ्री पुलिसिंग से बदलेगी छवि!

    By Vinay Trivedi Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 09:31 AM (IST)

    गुरुग्राम पुलिस अब वाहन चालकों के साथ दोस्ताना व्यवहार करेगी। जांच के दौरान रोकने पर पुलिसकर्मी माफी मांगेंगे और सम्मानपूर्वक कागजात जांचेंगे। डीजीपी के निर्देश पर फ्रिक्शन-फ्री पुलिसिंग पर जोर दिया जा रहा है, जिससे लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जा सके। नियम तोड़ने पर ही वाहन चालकों को रोका जाएगा और रोकने पर 'सॉरी' और 'थैंक यू' कहा जाएगा।

    डीसीपी डा. राजेश मोहन।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। लोगों के मन में बसी पुलिस की छवि को बेहतर करने की दिशा में गुरुग्राम पुलिस एक और कदम उठा रही है। विदेशों की तर्ज पर गुरुग्राम पुलिस वाहन चालकों से दोस्ताना व्यवहार करेगी। किसी भी तरह की जांच के दौरान वाहन चालकों को रोकने पर पुलिसकर्मी उन्हें बोलेंगे कि वह उन्हें रोकने के लिए क्षमा चाहते हैं।

    इससे उन्हें तकलीफ हुई होगी। इसके बाद ही उनके कागजात की जांच की जाएगी। दस्तावेज जांच के दौरान भी पूरी तरह सम्मान देंगे। चाहे क्यों न वाहन चालक के दस्तावेज में कमी पाई जाए। ड्यूटी पूरी करने के बाद पुलिसकर्मी उन्हें धन्यवाद भी कहेंगे।

    डीसीपी डा. राजेश मोहन ने बुधवार को डीएलएफ फेस एक थाना क्षेत्र का विशेष दौरा कर मौजूद सभी जोनल अधिकारियों और अन्य यातायात पुलिस कर्मचारियों को इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए। पुलिस उपायुक्त यातायात ने साइबर सिटी, सिकंदरपुर पावर हाउस, नाथूपुर टी-पाइंट, ब्रिस्टल चौक, एमजी रोड, एमजीएफ माल, सिलवर आक्स और खुशबू चौक का दौरा किया।

    फ्रिक्शन-फ्री पुलिसिंग पर बल

    इस दौरान उन्होंने बताया डीजीपी के दिशानिर्देश पर फ्रिक्शन-फ्री पुलिसिंग पर बल दिया जा रहा है, यानी कि अब गुरुग्राम पुलिस का व्यवहार हर हालात में लोगों के प्रति दोस्ताना रहेगा। गुरुग्राम की ट्रैफिक की समस्या पर कैसे समाधान किया जाएगा, इस पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि डीजीपी का फोकस है कि पुलिस की तरफ से लोगों के सम्मान में कोई कमी न आने पाए।

    कई सारी गाइड लाइन दी गई हैं। इन गाइड लाइन का धरातल पर पालन कराया जा रहा है। लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार सम्मानजनक किया जाना चाहिए, इसका तरीका भी बताया गया है। डीसीपी ने कहा कि जहां-जहां इलेक्ट्रॉनिकी इन्फोर्समेंट हो यानी कि जहां कैमरे लगे हों, वहां पर फिजिकल तैनाती नहीं की जाएगी। पुलिसकर्मियों द्वारा लोगों को कैमरों वाली जगह पर परेशान नहीं किए जाने के निर्देश दिए हैं।

    उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी वाहन चालक को तब तक नहीं रुकवाया जाएगा, जब तक कि उसने कोई ट्रैफिक नियम न तोड़ा हो। अगर किसी भी सूरत में वाहन चालक को रुकवाया जाएगा तो उसे दो शब्द सारी और थैक्यू जरूर बोले जाएंगे।