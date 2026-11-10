गुरुग्राम में अवैध वसूली पर पुलिस की बढ़ी सख्ती, शिकायत मिली तो जोन प्रभारी और ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर भी गिरेगी गाज

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। यातायात पुलिसकर्मियों और होमगार्ड की ओर से अवैध वसूली की शिकायतों पर अंकुश लगाने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। अब यातायात ड्यूटी के दौरान किसी पुलिसकर्मी, होमगार्ड या विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) की भ्रष्टाचार अथवा अवैध वसूली में संलिप्तता मिलने पर संबंधित क्षेत्र के जोन प्रभारी (जेडओ) और यातायात निरीक्षक (टीआइ) की भी जवाबदेही तय होगी।

पुलिस आयुक्त शिबास कविराज ने स्पष्ट किया है कि वर्दी की आड़ में किसी भी तरह की अवैध वसूली और अनुचित व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिसकर्मियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी हाल ही में इंटरनेट मीडिया पर एक होमगार्ड का वाहन चालक से उपहार के नाम पर अवैध वसूली करते हुए वीडियो प्रसारित हुआ था। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित होमगार्ड को गिरफ्तार किया था। इसी घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त ने पुलिस उपायुक्तों और सहायक पुलिस आयुक्तों के माध्यम से जमीनी स्तर पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

बॉडी कैम के बिना वाहन रुकवाने पर मनाही यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान करने की कार्रवाई शरीर पर लगाए जाने वाले कैमरे की निगरानी में ही की जाएगी। बिना कैमरे के किसी वाहन को रुकवाने पर संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। इससे वाहन चालकों और पुलिसकर्मियों के बीच होने वाली बातचीत तथा कार्रवाई में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी।

इसके अलावा पुलिस नियंत्रण कक्ष में सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी सभी सीसीटीवी कैमरों की नियमित निगरानी करेंगे। फुटेज का विश्लेषण कर किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा अनियमितता पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। पुलिस उपायुक्तों और सहायक पुलिस आयुक्तों को अपने-अपने क्षेत्रों में अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश देने को कहा गया है।