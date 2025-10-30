Language
    गुरुग्राम के थाने में औचक निरीक्षण पर पहुंचे कमिश्नर, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप 

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 12:44 AM (IST)

    गुरुग्राम के बादशाहपुर थाने में पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों से उनके कामकाज और नागरिकों के साथ व्यवहार के बारे में पूछताछ की। आयुक्त ने अपराध नियंत्रण और शिकायतकर्ताओं के साथ उचित व्यवहार करने के निर्देश दिए। एक शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी समस्या का समाधान हो गया है, जिससे वह संतुष्ट था।

    गुरुग्राम के बादशाहपुर थाने में पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने औचक निरीक्षण किया।

    विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा बुधवार रात 10 बजे अचानक बादशाहपुर थाने पहुँचे। कुछ पुलिस अधिकारी एक मामले में सुनवाई के लिए आए लोगों की शिकायतें सुन रहे थे, तभी कमिश्नर को देखकर पुलिसकर्मी दंग रह गए। उन्होंने न केवल कामकाज देखा और अधिकारियों से बातचीत की, बल्कि अपनी समस्याएँ लेकर आए लोगों से उनके व्यवहार के बारे में भी पूछताछ की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीजी ओपी सिंह के कार्यभार संभालने के बाद से पुलिस के लिए रोज़ाना नए दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। पुलिस के काम करने के तरीके में बदलाव लाने की कोशिशें जारी हैं। थानों का भी कायाकल्प किया जा रहा है।

    इसी के मद्देनज़र, पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने भी बुधवार रात अपने ज़िले में पुलिस की ज़मीनी कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए थाने का दौरा किया। वह अपने अधीनस्थों के साथ दक्षिण क्षेत्र के बादशाहपुर थाने पहुँचे। रात 10 बजे सभी पुलिस अधिकारी लाइन में खड़े हो गए और उनका सबसे पहला सवाल था, "आपने पूरे दिन क्या किया?" फिर उन्होंने उनसे पूछा कि उन्होंने इलाके के लोगों के लिए क्या अच्छा काम किया।

    एक एसपीओ ने बताया कि एक महिला पिछली रात 3 बजे आगरा से टिकली गाँव जाने के लिए बस से आई थी। वह सड़क पर ऑटो-रिक्शा का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उसे कोई ऑटो-रिक्शा नहीं मिला, जिससे वह परेशान थी। उसकी परेशानी देखकर, सवार एसपीओ ने कारण पूछा और उसके घर तक ऑटो-रिक्शा पहुँचाने की व्यवस्था की।

    पुलिस आयुक्त ने इसके लिए उसकी प्रशंसा की। एक एसपीओ ने एसपीओ को यह भी बताया कि एक लापता लड़की अपने परिवार से मिल गई है। बैठक के दौरान, पुलिस आयुक्त ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को लोगों के लिए बेहतर काम करना चाहिए।

    अपराध रिकॉर्ड की जानकारी

    क्षेत्र के सवारों से उनके क्षेत्र में अपराधों और अपराधियों के बारे में जानकारी ली गई। उन्होंने अपने क्षेत्र में चोरी और घटनाओं की संख्या के बारे में भी पूछताछ की। उपस्थित डीसीपी हितेश ने यह जानकारी दी। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विजय से यह भी पूछा गया कि क्या वह रात में सभी पुलिस अधिकारियों से उनके काम के बारे में पूछताछ करते हैं।

    उन्होंने थाना प्रभारी को सभी अधिकारियों का एक रजिस्टर बनाए रखने के निर्देश दिए। पुलिस आयुक्त ने शिकायतों, सीसीटीवी कैमरों और अधिकारियों को काम के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में भी पूछताछ की। पुलिस आयुक्त ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे थाने आने वाले सभी शिकायतकर्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार करें और इलाके में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।

    पुलिस आयुक्त की बातचीत से शिकायतकर्ता खुश

    जब पुलिस आयुक्त थाने पहुँचे, तो एक शिकायतकर्ता थाने आया था। उसने शिकायत की थी कि एक प्लंबर ने उसके पैसे छीन लिए हैं। जब शिकायतकर्ता उस रात थाने पहुँचा, तो पुलिस आयुक्त ने उसकी कार्रवाई के बारे में भी पूछताछ की। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी शिकायत का समाधान कर दिया गया है। पुलिस आयुक्त की बातचीत से वह खुश था।