Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Pak से अफीम मंगाकर अमेरिका में करते थे सप्लाई, गुरुग्राम पुलिस ने इंटरनेशनल रैकेट का किया भंडाफोड़

    By Vinay Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 02:17 PM (IST)

    गुरुग्राम पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो पार्सल के माध्यम से अमेरिका में अफीम की तस्करी करता था। पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य, ...और पढ़ें

    Hero Image

    पुलिस की गिरफ्त में आरोपित। फोटो- जागरण

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम पुलिस टीम ने पार्सल के माध्यम से अमेरिका में अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने वाले संगठित गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस आरोपित को बुधवार को पंजाब के तरण तारण से गिरफ्तार किया गया। इसकी पहचान तरण तारण के कोट दाता गांव के रहने वाले लखबीर सिंह के रूप में की गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मामला मई 2023 का है। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड को उद्योग विहार स्थित डीएचएल एक्सप्रेस कंपनी से सूचना मिली कि उनकी कंपनी के एक अंतरराष्ट्रीय पार्सल में अवैध मादक पदार्थ होने की आशंका है। जांच के दौरान संदिग्ध गत्ता डिब्बा खोला गया। इसमें कुछ जोड़ी कपड़े, च्यवनप्राश के दो डिब्बे मिले। च्यवनप्राश के डिब्बों को काटकर खोलने पर उनके अंदर प्लास्टिक पन्नी में छुपाकर रखी गई अवैध मादक पदार्थ अफीम कुल 842 ग्राम बरामद की गई। पार्सल के इनवॉइस व दस्तावेजों की जांच करने पर पार्सल भेजने वाले व्यक्ति के रूप में आरोपित लखबीर सिंह की पहचान की गई।

    अदालत ने किया था भगोड़ा अपराधी घोषित 

    लखबीर सिंह घटना के बाद से फरार चल रहा था। जिसे फरवरी 2025 में अदालत से भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया। हरियाणा पुलिस ने आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पांच हजार रुपयों का इनाम घोषित किया। सेक्टर 40 क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए तकनीकी सहायता लेकर आरोपित को बुधवार को पंजाब से पकड़ लिया। आरोपित को गुरुवार को कोर्ट में पेश कर तीन दिन के रिमांड पर लिया गया है।

    पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि यह वर्ष 2022 से एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह से जुड़ा हुआ है। गिरोह के सदस्य पाकिस्तान से अवैध मादक पदार्थ भारत में ड्रोन के माध्यम से मंगवाते थे। पाकिस्तान आरोपित के गांव या घर से मात्र चार किलोमीटर दूर है।

    अमेरिका में 25 लाख में बेची जानी थी

    इसके द्वारा पार्सल के माध्यम से खाद्य सामग्री के बॉक्स के बीच में मादक पदार्थ पैक करके विदेश में डंकी रूट से गए व्यक्तियों के फर्जी पते पर पार्सल भेजे जाते थे। प्रत्येक पार्सल भेजने के बदले आरोपित को दो से पांच लाख तक रुपए मिलते थे। इस मामले में बरामद हुए मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत 4.5 लाख रुपए है, जो अमेरिका में करीब पांच गुणा कीमत करीब 25 लाख में बेचा जाना था।

    पंजाब से पार्सल डीटीडीसी कंपनी के माध्यम से भेजे जाते थे, जो आगे डीएचएल एक्सप्रेस के माध्यम से विदेश पहुंचते थे। विदेश में मौजूद गिरोह के सदस्य इन मादक पदार्थों को ऊंचे दामों पर बेचकर भारी मुनाफा कमाते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपित तीन दिन पुलिस रिमांड पर है। इस दौरान गिरोह के अन्य सदस्यों, इसके अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, पाकिस्तान व विदेश में जुड़े संपर्कों तथा वित्तीय लेन-देन से संबंधित जानकारी की जाएगी।