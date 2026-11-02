मध्य प्रदेश से गुरुग्राम तक फैला अवैध हथियारों का नेटवर्क, 8 पिस्टल और 16 मैगजीन बरामद; NCR में करते थे सप्लाई
गुरुग्राम पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश से हथियार लाने वाले दो आरोपियों ...और पढ़ें
HighLights
गुरुग्राम पुलिस ने अवैध हथियार सप्लायरों को किया गिरफ्तार।
मध्य प्रदेश से लाए गए 8 पिस्टल और 16 मैगजीन बरामद।
पुलिस अब मुख्य सप्लायर और फैक्ट्री की तलाश में।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश से हथियार सप्लाई करने आए दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से आठ देसी पिस्टल और 16 मैगजीन बरामद की गई हैं।
हथियार सप्लाई की सूचना मिली
पुलिस के अनुसार, 29 अक्टूबर को क्राइम ब्रांच सेक्टर-40 ने सेक्टर-112 बजघेड़ा से दीपक और राहुल नाम के दो लोगों को 5 पिस्टल, 11 मैगजीन और एक कार के साथ गिरफ्तार किया था। दोनों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई तो हथियारों के सोर्स को लेकर अहम जानकारी मिली।
8 पिस्टल और 16 मैगजीन बरामद
इसी जानकारी के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने एक नवंबर को सोहना-गुरुग्राम रोड पर जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी के पास से दो आरोपितों को 8 पिस्टल और 16 मैगजीन के साथ काबू किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के गांव बामनाला निवासी दुर्गेश और नरेंद्र के रूप में हुई है।
प्रति हथियार 7 हजार रुपये कमीशन लेते
पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपित पिछले करीब 4 साल से अवैध हथियार सप्लाई के धंधे में लिप्त हैं। ये मध्य प्रदेश में हथियार बनाने वाले व्यक्ति के लिए काम करते थे और बस के माध्यम से हथियार लेकर गुरुग्राम आते थे। दिल्ली समेत एनसीआर में सप्लाई करने के बदले इन्हें प्रति हथियार 7 हजार रुपये कमीशन मिलता था। आरोपितों ने ही पहले गिरफ्तार दीपक और राहुल को भी 5 पिस्टल सप्लाई की थीं।
एमपी में हथियार बनाने की फैक्ट्री की तलाश तेज
इस मामले में अब तक कुल 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर 13 पिस्टल और 27 मैगजीन बरामद की जा चुकी हैं। पुलिस अब मुख्य सप्लायर और मध्य प्रदेश में अवैध हथियार बनाने के ठिकाने की तलाश कर रही है।
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