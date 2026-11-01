गुरुग्राम में निगम की बड़ी कार्रवाई, '24 घंटे चैलेंज' में लापरवाही पर 2 अफसरों पर जुर्माना; 62 को कारण बताओ नोटिस

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नगर निगम की 24 घंटे चैलेंज मुहिम के तहत नागरिकों की शिकायतों का समय पर समाधान नहीं करने और सेवा स्तर समझौते (एसएलए) का उल्लंघन करने पर अधिकारियों-कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जा रही है।

शनिवार को निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने विभिन्न जोन के 215 मामलों की समीक्षा की। इस दौरान दो मामलों में संबंधित अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया, जबकि 62 मामलों में अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।

24 घंटे चैलेंज के तहत सड़क, सीवर, सफाई सहित अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों का 24 घंटे के भीतर समाधान करना अनिवार्य है। निर्धारित समय में शिकायत का निपटारा नहीं होने पर संबंधित अधिकारी पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रविधान है।

निगमायुक्त ने समीक्षा के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट किया कि शिकायतों के समाधान में लापरवाही और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जोन-6 में सबसे ज्यादा शिकायतें समीक्षा के दौरान जोन-6 में सबसे अधिक 89 मामले सामने आए। इनमें 32 मामलों में संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को नोटिस जारी किए गए। जोन-4 में 67 मामलों की समीक्षा की गई, जिनमें 13 में नोटिस जारी हुए।

जोन-1 के 24 मामलों में एक पर जुर्माना लगाया गया और दो में नोटिस दिए गए। इसी तरह जोन-3 के 16 मामलों में एक पर जुर्माना लगा, जबकि 11 मामलों में नोटिस जारी किए गए। जोन-5 के 17 मामलों में चार में संबंधित अधिकारियों को नोटिस दिए गए।

तीन दिन में देना होगा जवाब नगर निगम ने शिकायतों के निपटारे में लापरवाही रोकने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है। इसके तहत नागरिकों की ओर से प्रतिकूल प्रतिक्रिया मिलने या सेवा स्तर समझौते का उल्लंघन होने पर संबंधित क्लस्टर हेड शिकायत की समीक्षा करेंगे।