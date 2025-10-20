Gurugram Crime: पिज्जा शॉप में चली गोली से युवक घायल, केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस
गुरुग्राम के राजीव नगर में एक पिज्जा शॉप के बेसमेंट में गोली चलने से कर्मचारी आदित्य घायल हो गया। आदित्य ने अपने दोस्त अजय और उसके साथी पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। राजीव नगर स्थित एक पिज्जा शॉप के बेसमेंट में गोली चलने से कर्मचारी घायल हो गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस घटना की जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए हैं। पुलिस ने दुकान का बेसमेंट को बंद करा दिया है।
शीतला माता कॉलोनी निवासी आदित्य मूल रूप से हिसार के रहने वाले हैं। आदित्य राजीव नगर की गली नंबर-तीन में शुभ पिज्जा शाप में पिज्जा बनाने का काम करते हैं। दुकान में उनके दोस्त अजय और उसका एक साथी में आए। कुछ देर बाद अजय और उसके दोस्त दुकान की बेसमेंट में चले गए। इस बीच आदित्य कुछ सामान लेने वहां पहुंचे तो दोनों असलहा से गोली निकाल रहे थे।
आदित्य ने इसका विरोध किया तभी कट्टे से गोली चल गई, जो उनके पेट और दाहिने हाथ की कलाई में जा धंसी लगी। इसके बाद दोस्त अजय ने आनन फानन में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया और वहां फरार गए। पीड़ित आदित्य ने मामले की शिकायत पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस के मुताबिक आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई है।
