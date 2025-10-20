Gurugram Crime: पिज्जा शॉप में चली गोली से युवक घायल, केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। राजीव नगर स्थित एक पिज्जा शॉप के बेसमेंट में गोली चलने से कर्मचारी घायल हो गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस घटना की जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए हैं। पुलिस ने दुकान का बेसमेंट को बंद करा दिया है।



शीतला माता कॉलोनी निवासी आदित्य मूल रूप से हिसार के रहने वाले हैं। आदित्य राजीव नगर की गली नंबर-तीन में शुभ पिज्जा शाप में पिज्जा बनाने का काम करते हैं। दुकान में उनके दोस्त अजय और उसका एक साथी में आए। कुछ देर बाद अजय और उसके दोस्त दुकान की बेसमेंट में चले गए। इस बीच आदित्य कुछ सामान लेने वहां पहुंचे तो दोनों असलहा से गोली निकाल रहे थे।