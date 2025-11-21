12 करोड़ सालाना खर्च के बावजूद बदहाली की मार झेल रहे गुरुग्राम के पार्क, खानापूर्ति कर रहे अधिकारी

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। हर महीने एक करोड़ और हर साल 12 करोड़ रुपये रखरखाव पर खर्च करने के बावजूद शहर के पार्क बदहाल हो चुके हैं। ज्यादातर पार्कों में बागवानी कचरे के ढेर लगे हैं और झूले से लेकर ओपन जिम की मशीनें तक टूट चुकी हैं। कई पार्कों में तो घास तक नहीं है। कहीं पर कचरा फैला है तो कहीं फुटपाथ तक उखड़ गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शहर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने के लिए हर साल पौधरोपण के दावे हाेते हैं, लेकिन नगर निगम और जीएमडीए इस अभियान के नाम पर खानापूर्ति कर रहे हैं। नतीजन, शहरवासियों को अच्छे पार्कों तक की सुविधा नहीं है। शहर में नगर निगम के अधीन 1272 पार्क हैं।

पार्कों की चारदीवारी टूटी हुई और लाइटों की भी उचित व्यवस्था नहीं है। नगर निगम गुरुग्राम ने ज्यादातर पार्क रखरखाव के लिए आरडब्ल्यूए को सौंप रखे हैं और आरडब्ल्यूए रखरखाव राशि का बजट तो निगम से ले रहे हैं लेकिन इसका उपयोग पार्कों के लिए नहीं किया जा रहा। एक तरह से हरियाली के नाम सरकारी खजाने को खाली किया जा रहा है।

इस बारे में नगर निगम के एक्सईन संदीप धुंधवाल का कहना है कि सिविल लाइन के विजयंत पार्क की मरम्मत का टेंडर लगाया गया है। इसके अलावा जो आरडब्ल्यूए पार्कों का रखरखाव नहीं कर रहे, उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है।