Gurugram News: अभिभावकों ने स्कूल के चैयरमैन पर किया लाठी-डंडों और कुर्सियों से हमला, सामने आई ये वजह

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के भोंडसी थाना क्षेत्र स्थित बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में फीस विवाद को लेकर बवाल हो गया। आरोप है कि कुछ अभिभावकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर स्कूल के चेयरमैन पर लाठी-डंडों और कुर्सियों से हमला कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना कैद हो गई है। घटना की शिकायत पर भोंडसी थाना पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बहस बढ़ी तो काटा बवाल पुलिस को दी शिकायत में स्कूल चेयरमैन वीरेंद्र सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार दोपहर करीब दो बजे सहजावास निवासी मनोज और सतीश अपने बच्चों की फीस जमा करने आए थे। फीस को लेकर उनकी स्कूल स्टाफ से बहस हो गई।