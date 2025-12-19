Gurugram News: अभिभावकों ने स्कूल के चैयरमैन पर किया लाठी-डंडों और कुर्सियों से हमला, सामने आई ये वजह
गुरुग्राम में एक स्कूल के चैयरमैन पर अभिभावकों ने लाठी-डंडों और कुर्सियों से हमला किया। यह घटना स्कूल फीस को लेकर हुए विवाद के बाद हुई। पुलिस ने मामला ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के भोंडसी थाना क्षेत्र स्थित बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में फीस विवाद को लेकर बवाल हो गया। आरोप है कि कुछ अभिभावकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर स्कूल के चेयरमैन पर लाठी-डंडों और कुर्सियों से हमला कर दिया।
स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना कैद हो गई है। घटना की शिकायत पर भोंडसी थाना पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बहस बढ़ी तो काटा बवाल
पुलिस को दी शिकायत में स्कूल चेयरमैन वीरेंद्र सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार दोपहर करीब दो बजे सहजावास निवासी मनोज और सतीश अपने बच्चों की फीस जमा करने आए थे। फीस को लेकर उनकी स्कूल स्टाफ से बहस हो गई।
कहासुनी बढ़ने पर स्टाफ ने उन्हें वहां से जाने को कहा, जिस पर उन्होंने धमकी दी और स्कूल की छुट्टी के बाद दोबारा लौटने की बात कही। आरोप लगाया कि कुछ देर बाद वे अपने साथियों के साथ स्कूल परिसर में घुसे और चेयरमैन व अन्य लोगों पर हमला कर दिया।
