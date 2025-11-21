गुरुग्राम में 'ऑपरेशन ट्रैकडाउन', पुलिस ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई; 289 आरोपी दबोचे गए

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। ऑपरेशन ट्रैकडाउन के दौरान 15 दिनों के भीतर गुरुग्राम पुलिस ने 289 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस अभियान का उद्देश्य सक्रिय कुख्यात और हिंसक अपराधियों, गैंगस्टरों, बदमाशों, हथियार तस्करों और नशा तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करके अपराधों व अपराधियों पर अंकुश लगाना था।

यह जानकारी शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) अर्पित जैन ने दी। उन्होंने बताया कि पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा के नेतृत्व में पांच नवंबर से 20 नवंबर तक प्रभावी रूप से चले आपरेशन ट्रैकडाउन के तहत पुलिस टीमों ने कुल 290 कुख्यात अपराधियों की पहचान की गई, जिनमें से 289 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया जबकि इस दौरान संगठित अपराध को अंजाम देने में संलिप्त कुल 48 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।

अन्य विभिन्न अपराधों में संलिप्त 303 वांछित अपराधी गिरफ्तार किए गए। 20 अपराधियों की जमानत रद्द करवाई और 81 अपराधियों पर बीएनएसएस की धाराओं में प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया। इसके अलावा हत्या करने के मामलों में कुल नौ आरोपितों को गिरफ्तार किया और आठ संभावित हत्याओं की वारदातों को निष्क्रिय किया। हत्या करने प्रयास के मामलों में कुल 29 आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

आपराधिक संपत्तियों पर कार्रवाई अपराधियों द्वारा अपराध से अर्जित संपत्तियों का विस्तृत मूल्यांकन कर उन्हें कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत जब्ती की प्रक्रिया में शामिल किया है। कुल 14 अपराधियों की आपराधिक संपत्ति चिह्नित, अटैच व डिमालिश कराई गई हैं। इसमें बनारसी उर्फ खंडू, सुनीता, राजबीर उर्फ रोहित, परवीन उर्फ टप्पली, सुरेन्द्र उर्फ सुन्नू, राहुल उर्फ दबंग, आजाद सिंह, सचिन, सुमित, सौरभ, सुधीर कुमार, सागर उर्फ साहिल, अरविंद उर्फ फौजी व नरेन्द्र उर्फ मोनू शामिल हैं। इनकी संपति में दो कार सहित कई वाहन व अन्य संपत्तियां शामिल हैं।