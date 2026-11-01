गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाले इन 5 मार्गों पर विशेष टीमें तैनात, आज से बिना PUC नहीं मिलेगी एंट्री

सरकार ने नियम बनाया है तो उसे मानना पड़ेगा। लेकिन शहर में कई ऐसी गाड़ियां हैं, जिनकी कंडीशन अच्छी है। मेरे पास भी कई गाड़ियां हैं, उनमें से एक गाड़ी इंडीवर 2018 की है, जिसे अब दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। हालांकि, गाड़ी की हालत और कंडीशन बहुत अच्छी है। कई बार मुझे पार्टी और निजी काम से दिल्ली जाना पड़ता है। अब जाने से पहले एक बार देखना पड़ेगा।

-डॉ. मुकेश शर्मा, अध्यक्ष, रोटरी ब्लड सेंटर



मुझे हफ्ते में कई बार दिल्ली जाना पड़ता है। मेरे पास दो गाड़ियां हैं, लेकिन दोनों ही बीएस फोर माडल की है। अब नए नियम से उन्हें दिल्ली नहीं ले जा सकते। इसलिए उन्हें मजबूरन टैक्सी या अन्य तरीके से आवागमन करना पड़ेगी। इस कारण पैसा और समय दोनाें ज्यादा लगेंगे।

-प्रदीप कुमार, वाहन चालक



इस नियम का ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पर काफी असर पड़ेगा। गुरुग्राम के कई अन्य समेत हमारे ट्रांसपोर्ट में बड़ी संख्या में गाड़ियां ऐसी हैं, जो 2020 से पहले की है। हालांकि, नियमित जांच के कारण इनकी कंडीशन भी बेहतर है। लेकिन दिल्ली का माल इन गाड़ियों से नहीं पहुंचाया जा सकेगा।

इसके साथ ही समस्या समय को लेकर भी आएगी। जब पुरानी गाड़ियां बंद हो जाएंगी तो नए पर ही सारा काम निर्भर रहेगा। उससे फेरो की संख्या घटेगी और माल पहुंचने पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरे राज्यों की गाड़ियां भी समय पर नहीं आ पाएंगी।

-प्रदीप मोदी, महासचिव, गुरुग्राम ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन