110 रुपये किराए वाली दुकानों की कीमत अब करोड़ों में; बादशाहपुर के 5 SCO पर कोर्ट का बड़ा फैसला, HSVP पर उठे सवाल

महावीर यादव, बादशाहपुर। बादशाहपुर सेक्टर-चार हुड्डा मार्केट की करोड़ों रुपये की पांच एससीओ (शाप-कम-आफिस) का विवाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

जिन दुकानों का किराया कभी महज 110 रुपये महीना बताया जा रहा है, उनका मौजूदा मासिक किराया करीब 50 से 60 हजार रुपये तक पहुंच चुका है। ऐसे में सवाल सिर्फ दुकानों के मालिकाना हक का नहीं, बल्कि उस सरकारी व्यवस्था का भी है, जिसकी निगरानी में दशकों तक यह स्थिति बनी रही।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दुकानदारों की अपील खारिज कर दी। दुकानदारों की ओर से दावा किया गया था कि वे 1980-90 के दशक से दुकानों पर काबिज हैं और किराया देते रहे हैं। 'दुकानदार नहीं दे सके वैध दस्तावेज' दूसरी ओर, एचएसवीपी ने दलील दी कि दुकानदार वैध आवंटन पत्र, लीज या हस्तांतरण से जुड़े पर्याप्त दस्तावेज पेश नहीं कर सके। अदालत ने भी माना कि केवल किराया जमा करने की रसीदें वैध किरायेदारी साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। यहीं से प्राधिकरण की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठता है।

यदि आवंटन और लीज से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे, तो किराया किस आधार पर स्वीकार किया जाता रहा? क्या अधिकारियों ने कभी मूल आवंटन रिकार्ड खंगाला? क्या समय-समय पर दुकानों की स्थिति और किराये की समीक्षा की गई? इन सवालों का जवाब प्राधिकरण को अपने रिकार्ड के आधार पर देना चाहिए।