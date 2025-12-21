गुरुग्राम में सरकारी दफ्तरों की बदली टाइमिंग, प्राइवेट ऑफिसेज में अगले आदेश तक 'वर्क फ्रॉम होम'

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। वायु गुणवत्ता में गंभीर गिरावट को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान (ग्रेप) के चौथे चरण को दिल्ली समेत एनसीआर क्षेत्र में लागू किया गया है। आयोग के आदेशों के अनुपालन में गुरुग्राम जिले में राज्य सरकार तथा नगर निकायों के अधीन संचालित सभी सार्वजनिक कार्यालयों की ऑफिस टाइमिंग में बदलाव किया गया है।

डीसी अजय कुमार ने इसको लेकर रविवार को आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने और यातायात व भीड़भाड़ को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। ग्रेप के चौथे चरण के तहत जारी आदेशों के अनुसार गुरुग्राम जिले में सार्वजनिक कार्यालयों के समय में अस्थायी रूप से परिवर्तन किया गया है।

राज्य सरकार के अधीन कार्यालय सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक, नगर निगम गुरुग्राम व मानेसर के अधीन कार्यालय तथा नगर परिषद सोहना, पटौदी मंडी एवं नगर पालिका फरुखनगर के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक कार्य करेंगे। यह व्यवस्था ग्रेप के चौथे चरण की अवधि तक प्रभावी रहेगी।

वहीं एयर क्वालिटी में सुधार के दृष्टिगत डीसी अजय कुमार ने जिले के सभी निजी संस्थानों को अगले आदेशों तक वर्क फ्राम होम अपनाने की एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा कि अगले आदेश तक सार्वजनिक, नगर निकाय व निजी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कार्य करें और शेष कर्मचारियों को वर्क फ्राम होम की अनुमति दी जाए।