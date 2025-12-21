Language
    गुरुग्राम में सरकारी दफ्तरों की बदली टाइमिंग, प्राइवेट ऑफिसेज में अगले आदेश तक 'वर्क फ्रॉम होम'

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 06:48 PM (IST)

    गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण ग्रेप के चौथे चरण के तहत सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव किया गया है। डीसी अजय कुमार ने आदेश जारी कर ...और पढ़ें

    Hero Image

    गुरुग्राम में सभी सार्वजनिक कार्यालयों की ऑफिस टाइमिंग में बदलाव किया गया है।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। वायु गुणवत्ता में गंभीर गिरावट को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान (ग्रेप) के चौथे चरण को दिल्ली समेत एनसीआर क्षेत्र में लागू किया गया है। आयोग के आदेशों के अनुपालन में गुरुग्राम जिले में राज्य सरकार तथा नगर निकायों के अधीन संचालित सभी सार्वजनिक कार्यालयों की ऑफिस टाइमिंग में बदलाव किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीसी अजय कुमार ने इसको लेकर रविवार को आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने और यातायात व भीड़भाड़ को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। ग्रेप के चौथे चरण के तहत जारी आदेशों के अनुसार गुरुग्राम जिले में सार्वजनिक कार्यालयों के समय में अस्थायी रूप से परिवर्तन किया गया है।

    राज्य सरकार के अधीन कार्यालय सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक, नगर निगम गुरुग्राम व मानेसर के अधीन कार्यालय तथा नगर परिषद सोहना, पटौदी मंडी एवं नगर पालिका फरुखनगर के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक कार्य करेंगे। यह व्यवस्था ग्रेप के चौथे चरण की अवधि तक प्रभावी रहेगी।

    वहीं एयर क्वालिटी में सुधार के दृष्टिगत डीसी अजय कुमार ने जिले के सभी निजी संस्थानों को अगले आदेशों तक वर्क फ्राम होम अपनाने की एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा कि अगले आदेश तक सार्वजनिक, नगर निकाय व निजी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कार्य करें और शेष कर्मचारियों को वर्क फ्राम होम की अनुमति दी जाए।

    उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य वाहनों की आवाजाही और भीड़भाड़ को कम कर वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण करना है। डीसी ने नागरिकों से प्रशासन का पूर्ण सहयोग करने तथा प्रदूषण कम करने के लिए जारी सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की।