    गुरुग्राम में शंकर चौक फ्लाईओवर के पास अब नहीं लगेगा जाम, एक्सप्रेसवे पर खोला गया नया एंट्री प्वाइंट

    By Vinay Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 10:13 AM (IST)

    गुरुग्राम में शंकर चौक फ्लाईओवर के पास एक्सप्रेसवे पर नया एंट्री प्वाइंट खुलने से अब ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा। इस नए प्रवेश द्वार से वाहन चालकों को सुविधा होगी और समय की बचत होगी। इस कदम का उद्देश्य शहर में यातायात को सुगम बनाना है, जिससे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी हो।

    शंकर चौक पर लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नया प्लान लागू किया। जागरण

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शंकर चौक पर जाम को कम करने की दिशा में ट्रैफिक पुलिस निरंतर प्रयासरत है। अब ट्रैफिक पुलिस ने शंकर चौक से पहले फ्लाईओवर के पास एक नया एंट्री प्वाइंट एक्सप्रेसवे के लिए खोल दिया है। इस नए एंट्री प्वाइंट का इस्तेमाल कर वाहन चालक फ्लाईओवर के रास्ते दिल्ली की तरफ जा सकेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसीपी ट्रैफिक हेडक्वार्टर व हाईवे सत्यपाल ने बताया कि गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की ओर से ट्रैफिक इंजीनियरिंग विंग ने सर्वे किया था। शंकर चौक पर जाम को कम करने के लिए इससे पहले दिल्ली से जयपुर के रास्ते में वाहनों को अलग-अलग लेन में किया गया था। वह ट्रायल काफी सफल रहा।

    इसके बाद अब जयपुर से दिल्ली की तरफ जाने वाले मार्ग पर भी ट्रायल किया जाएगा। इसको देखते हुए प्रथम चरण में फिलहाल शंकर चौक से पहले फ्लाईओवर के पास नया एंट्री प्वाइंट खोला गया है। इफको चौक और शंकर चौक के बीच में एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के लिए कोई प्वाइंट नहीं था, इसलिए वाहन चालकों को शंकर चौक के नीचे से होकर गुजरना पड़ता था और वह कई बार जाम में फंसते थे।

    इस नए एंट्री प्वाइंट के खुलने से वाहन चालकों का दबाव शंकर चौक पर कम होगा और वाहन चालक भी सीधे इस एंट्री का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली की तरफ जा सकेंगे। कुछ दिन बाद शंकर चौक पर दूसरे चरण का ट्रायल भी शुरू किया जाएगा और जाम की स्थिति पूरी तरह से खत्म की जाएगी।