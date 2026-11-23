आदित्य राज, गुरुग्राम। पंचायतों और नगर निकायों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें स्थानीय सरकार के रूप में विकसित करने की दिशा में सोमवार से दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू होगा।

गुरुग्राम विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में देशभर के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने और पंचायतों व नगर निकायों की कार्यप्रणाली को प्रभावी करने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।

ये गणमान्य होंगे अतिथि..

स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एसजेएचआइएफएम) की ओर से आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे, जबकि केंद्रीय ऊर्जा एवं आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे।