गुरुग्राम में दिल दहला देने वाली वारदात, रजाई में जगह मांगने पर पत्थर से सिर कूंच कर मार डाला; आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर नौ थाना क्षेत्र के सेक्टर सात एक्सटेंशन में पंचमुखी हनुमान मंदिर के सामने सिर कूंच कर रजाई में लपेटकर शव फेंकने के मामले का गुरुग्राम पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। मामले में एक आरोपित को गुरुवार रात सेक्टर नौ से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपित की पहचान महेंद्रगढ़ के कनीना गांव के रहने वाले पुनीत के रूप में की गई।

बताया जाता है कि पुनीत यहां पर रजाई में सो रहा था। मृत युवक कमोद शराब के नशे में रजाई में घुसने की कोशिश कर रहा था। इसी कारण दोनों में हुए विवाद के बाद पुनीत में उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक कमोद मूल रूप से बिहार के सीतामढ़ी जिले के लक्ष्मीपुर के रहने वाले थे। वह कुछ साल से दिल्ली में रह रहे थे उनके एक भाई यहां न्यू कॉलोनी में रहते थे।

भाई के घर आया था मृतक कमोद अपने भाई के यहां सात नवंबर को आए थे। 13 नवंबर की रात खाना खाने के बाद कमोद घर से बाहर निकले थे, इसके बाद वापस नहीं लौटे। 14 नवंबर की सुबह इनका शव रजाई में लिपटा पाया गया था। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपित पुनीत से पूछताछ में पता चला कि वह न्यू कॉलोनी ज्योति पार्क में अपने दादा-दादी के साथ रहता था, उनके निधन के बाद यह इधर-उधर भटकता रहता था।