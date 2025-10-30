Language
    गुरुग्राम में किंग्डम ऑफ ड्रीम्स के पास मिली लाश, ईंट-पत्थर से कूचकर हत्या

    By Vinay Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 11:26 AM (IST)

    गुरुग्राम में किंग्डम ऑफ ड्रीम्स के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, जिसकी ईंट-पत्थर से कूचकर हत्या की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 29 थाना क्षेत्र में किंग्डम ऑफ ड्रीम्स के पास खाली पड़े प्लाट में एक युवक की ईंट-पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। उसका शव बुधवार सुबह प्लाट के पास झाड़ियों से बरामद किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है।

    बाएं हाथ पर ओम का टैटू मिला

    सेक्टर 29 थाना पुलिस के अनुसार बुधवार सुबह कंट्रोल रूम में किसी ने किंग्डम आफ ड्रीम्स के पास प्लाट की झाड़ियों में लहूलुहान अवस्था में शव पड़ा होने की जानकारी दी थी। इस पर थाना पुलिस, एफएसएल और फिंगरप्रिंट टीमें मौके पर पहुंची। जांच के दौरान पता चला कि 35 वर्षीय युवक के सिर और चेहरे पर किसी ने ईंट-पत्थर से कई बार वार किए हैं। इससे उसकी मौत हुई। उसके पास से कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली, जिससे उसकी पहचान की जा सके।

    दाहिने हाथ की कलाई पर जय माता दी लिखा हुआ है और बाएं हाथ पर ओम का टैटू पाया गया। पुलिस के अनुसार युवक के हुलिए से ऐसा लग रहा है कि वह श्रमिक है और किसी दूरे राज्य का है। रात में खाने-पीने के दौरान इसका किसी से झगड़ा हुआ होगा और किसी ने उसी दौरान इसकी हत्या की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया

    थाना प्रभारी ने बताया कि आसपास के लोगों से युवक के बारे में जानकारी ली जा रही है। जल्द ही घटना का पर्दाफाश कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया गया है।