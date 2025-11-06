कन्नौज निवासी ऑटो चालक ने गुरुग्राम में की बड़ी वारदात, प्रेग्नेंसी में होने वाले खर्च से तंग होकर प्रेमिका

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। उद्योग विहार थाना क्षेत्र के डूंडाहेड़ा गांव में 28 वर्षीय गर्भवती महिला की गला दबाकर हत्या करने के मामले का खुलासा हो गया है। गुरुग्राम पुलिस ने एक आरोपित को गुरुवार को यूपी के फर्रूखाबाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के सलीमपुर गांव का रहने वाला है। उसका नाम अनुज है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपित अनुज और महिला अंगूरी देवी के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी दौरान वह गर्भवती हो गई। महिला द्वारा प्रेग्नेंसी में होने वाले खर्चे के लिए बार-बार रुपये मांगने से परेशान होकर अनुज ने उसकी हत्या कर दी थी।

पति से अलग होकर की दूसरी शादी पुलिस ने बताया कि महिला अंगूरी देवी मूलत: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सोड़ना गांव की रहने वाली थी। वह कई साल से दिल्ली के कापसहेड़ा में रह रही थी। पुलिस को जांच में पता चला कि महिला पहले किसी निजी कंपनी में काम करती थी। उसकी शादी वर्ष 2023 में मुहम्मद सदरूदीन से हुई थी। कुछ समय बाद ही अंगूरी अपने पति से अलग रहने लगी व वर्ष 2024 में विशाल नाम के युवक से कोर्ट मैरिज कर ली थी।

आरोपित से बार-बार रुपये की मांग इसके बाद वह उससे भी अलग होकर अकेले रहने लगी थी। अंगूरी अनुज के साथ पिछले एक साल से संपर्क में थी। आरोपित अनुज ऑटो रिक्शा चालक है। प्रेम प्रसंग के दौरान इसका अंगूरी के किराये के कमरे पर आना-जाना था। इसी दौरान अनुज से महिला प्रेग्नेंट हो गई थी। महिला प्रेग्नेंसी के दौरान होने वाले खर्चों के लिए आरोपित से बार-बार रुपये मांगती थी।

शव बेड के नीचे डालकर हो गया फरार पूछताछ में पता चला कि शुक्रवार रात भी आरोपित अनुज महिला से मिलने के लिए आया था। इस दौरान रुपयों को लेकर झगड़ा हुआ। इसके बाद उसने उसकी हाथ से गला दबाकर हत्या कर दी और शव बेड के नीचे डालकर बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया।

मंगलवार शाम कमरे से खून की धार निकलने और घर के अंदर से बदबू आने के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस की मौजूदगी में दरवाजा खोलकर देखने पर कमरे में बेड के नीचे से महिला की सड़ी-गली अवस्था में लाश बरामद की गई।