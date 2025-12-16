गुरुग्राम में मेट्रो बनने से पहले तैयार होगा मोबिलिटी प्लान, उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश
उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने गुरुग्राम के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया और मेट्रो निर्माण से पहले मोबिलिटी प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। हीरो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने सोमवार को शहर के विभिन्न हिस्सों का व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरान गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड, नगर निगम गुरुग्राम, एचएसवीपी और एचएसआइआइडीसी के वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे।
निरीक्षण की शुरुआत हीरो होंडा चौक से हुई, जहां मंत्री ने फ्लाईओवर की मरम्मत, मेट्रो निर्माण से पहले की तैयारियों और यातायात प्रबंधन की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी निर्माण कार्य से पहले वाहन डायवर्जन और विस्तृत मोबिलिटी प्लान तैयार किया जाए, ताकि आम लोगों को परेशानी न हो और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारु बनी रहे।
इसके बाद उमंग भारद्वाज चौक से गाड़ौली गांव तक सड़क का निरीक्षण किया गया। राव नरबीर सिंह ने सड़क चौड़ीकरण, मजबूती और प्रभावी जलनिकासी व्यवस्था पर जोर देते हुए कहा कि निर्माण से पहले अतिक्रमण हटाना अनिवार्य है। गाड़ौली गांव में बादशाहपुर ड्रेन का निरीक्षण करते हुए उन्होंने ड्रेन को पक्का करने और नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सख्त निगरानी के आदेश दिए कि कोई भी औद्योगिक इकाई प्रदूषित पानी ड्रेन में न छोड़े।
स्लिप रोड का निर्माण किया जाए
शहर के प्रमुख चौराहों, सेक्टर-7 व 9, पालम विहार और कृष्णा चौक पर ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लेते हुए मंत्री ने पुलिस के साथ समन्वय कर स्लिप रोड निर्माण को प्राथमिकता देने को कहा। सेक्टर-10 में प्रस्तावित मेट्रो रूट के निरीक्षण के दौरान अतिक्रमण हटाने और तकनीकी तैयारियों को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए गए।
सेक्टर-22 स्थित ताऊ देवीलाल पार्क के पास निरीक्षण करते हुए मंत्री ने वैकल्पिक मार्ग सुनिश्चित करने और पार्क के सुंदरीकरण के लिए सीएसआर फंड के उपयोग की बात कही। दौरे के अंतिम चरण में एयर फोर्स स्टेशन के सामने ड्रेन निर्माण कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष जोर दिया गया।
