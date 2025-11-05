गुरुग्राम में शराब पीने के दौरान विवाद, मारपीट के बाद युवक की धक्का देकर हत्या

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। खेड़कीदौला थाना क्षेत्र के भांगरौला गांव में शराब पीने के दौरान हुए विवाद के बाद एक व्यक्ति ने युवक से मारपीट के बाद धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। धक्का लगने से वह नीचे पड़े पत्थर पर जा गिरा था। इससे उसकी मौत हो गई। थाना पुलिस ने हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार मृत युवक की पहचान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के नथरूलापुर गांव के रहने वाले 35 वर्षीय रोहताष कुमार के रूप में की गई। बताया जाता है कि रोहताष का विवाह अभी तक नहीं हुआ था। वह पिछले पांच सालों से गुरुग्राम के भांगरौला गांव में रहकर गांव में ही किसी के घर ट्रैक्टर-ट्राली चलाते थे।

रविवार रात रोहताष और गांव में ही रहने वाला एक जानकार व्यक्ति गांव से बाहर ठेके के पास एक साथ शराब का सेवन कर रहे थे। इसी दौरान दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। व्यक्ति रोहताष से मारपीट कर उसे धक्का देकर फरार हो गया। धक्का देने से वह नीचे जहां गिरा, वहां कुछ पत्थर पड़े हुए थे। इससे उसके सिर में चोट आई और खून बहने लगा।

गांव के ही कुछ लोग उसे नजदीकी क्लीनिक ले गए। यहां चोट पर मरहम पट्टी कराने के बाद वह घर आ गया। बताया जाता है कि सोमवार शाम को सिर में दर्द होने से उसकी फिर से तबीयत खराब हो गई। आसपास के लोग उसे नजदीकी अस्पताल ले गए। यहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।