इलाज में सारा पैसा खर्च, नौकरी भी गई... गुरुग्राम में युवक ने अपने सुसाइड नोट में क्या लिखा?
गुरुग्राम में आर्थिक तंगी और बीमारी से परेशान 32 वर्षीय मनीष कुमार नामक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इलाज में सारा पैसा खर्च होने और नौकरी छूटने से वह बेहद परेशान था। आत्महत्या करने से पहले उसने अपनी मां को फोन करके अपना दर्द बताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। कई सालों से पीठ और लिवर के दर्द से परेशान 26 साल के एक युवक ने शनिवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके पास एक सुसाइड नोट मिला। उसमें उसने लिखा कि वह अब दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, इसलिए वह अपनी जान दे रहा है।
पुलिस ने रविवार दोपहर पोस्टमार्टम के बाद शव उसके परिवार को सौंप दिया। मृतक युवक की पहचान संजू अहिरवाल के रूप में हुई, जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के पिपरिया गांव का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक, संजू अपनी मां के साथ गुरुग्राम के चौमा गांव में किराए पर रहता था। उसकी मां मजदूरी करती है। शनिवार को जब वह काम से लौटी तो उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद पाया।
पड़ोसियों ने फोन करके जांच की तो संजू का शव पंखे से लटका मिला। दरवाजा तोड़ा गया और पुलिस को सूचना दी गई। पालम विहार पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान युवक के पास से एक सुसाइड नोट मिला। उसमें उसने पीठ और लिवर के दर्द से परेशान होने की बात लिखी थी। संजू ने लिखा कि वह सालों से परेशान था।
अब वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने इलाज पर अपना सारा पैसा खर्च कर दिया था। बीमारी की वजह से उसकी नौकरी भी चली गई थी। उसने बहुत पैसा खर्च किया था, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया, इसलिए वह अपनी जान लेने जा रहा था।
