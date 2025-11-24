गुरुग्राम में दो बच्चों के पिता को डांसर से हुआ प्यार, फिर लिव-इन में रहने लगे; अब परेशान होकर युवक ने दे दी जान

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। बजघेड़ा थाना क्षेत्र के न्यू पालम विहार में लिव-इन में रहने वाले एक युवक ने युवती से परेशान होकर रविवार को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। थाना पुलिस ने सोमवार को उसके शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया। स्वजन ने साथ में रहने वाली युवती पर आत्महत्या के लिए उकसाने की शिकायत दी। इस पर थाना पुलिस ने जांच के बाद आरोपित युवती के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।

मृत युवक की पहचान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के बंसत विहार के रहने वाले 29 वर्षीय गौरव के रूप में की गई। बताया जाता है कि युवक की शादी हो चुकी थी और उसके दो बच्चे भी हैं। करीब दस महीने पहले वह गुरुग्राम आया था और एक क्लब में काम कर रहा था। इसी क्लब में डांसर युवती पायल यादव से उसकी जान पहचान हो गई।

दोनों में प्रेम प्रसंग होने के बाद करीब तीन महीने से एक साथ लिव-इन में न्यू पालम विहार में किराये से रह रहे थे। परिवार का आरोप है कि गौरव ने उन्हें फोन कर युवती के बारे में बताया था। साथ ही यह भी कहा था कि वह उसके चंगुल में फंस गए हैं। युवती उस पर शादी का दबाव बना रही थी। कहासुनी के साथ ही युवती गौरव को घर भी नहीं जाने देती थी। पुलिस ने आरोपित युवती से भी मामले में पूछताछ की।