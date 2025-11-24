गुरुग्राम में दो बच्चों के पिता को डांसर से हुआ प्यार, फिर लिव-इन में रहने लगे; अब परेशान होकर युवक ने दे दी जान
गुरुग्राम में एक लिव-इन में रहने वाले युवक ने युवती से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान गौरव के रूप में हुई है, जो एक डांसर के साथ रिश्ते में था। परिवार ने युवती पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिसमें प्रेम प्रसंग और शादी का दबाव जैसे पहलू शामिल हैं।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। बजघेड़ा थाना क्षेत्र के न्यू पालम विहार में लिव-इन में रहने वाले एक युवक ने युवती से परेशान होकर रविवार को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। थाना पुलिस ने सोमवार को उसके शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया। स्वजन ने साथ में रहने वाली युवती पर आत्महत्या के लिए उकसाने की शिकायत दी। इस पर थाना पुलिस ने जांच के बाद आरोपित युवती के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।
मृत युवक की पहचान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के बंसत विहार के रहने वाले 29 वर्षीय गौरव के रूप में की गई। बताया जाता है कि युवक की शादी हो चुकी थी और उसके दो बच्चे भी हैं। करीब दस महीने पहले वह गुरुग्राम आया था और एक क्लब में काम कर रहा था। इसी क्लब में डांसर युवती पायल यादव से उसकी जान पहचान हो गई।
दोनों में प्रेम प्रसंग होने के बाद करीब तीन महीने से एक साथ लिव-इन में न्यू पालम विहार में किराये से रह रहे थे। परिवार का आरोप है कि गौरव ने उन्हें फोन कर युवती के बारे में बताया था। साथ ही यह भी कहा था कि वह उसके चंगुल में फंस गए हैं। युवती उस पर शादी का दबाव बना रही थी। कहासुनी के साथ ही युवती गौरव को घर भी नहीं जाने देती थी। पुलिस ने आरोपित युवती से भी मामले में पूछताछ की।
इस दाैरान पता चला कि युवक कुछ दिनों से टैक्सी चला रहा था। वह रविवार सुबह छह बजे उसे लेने के लिए क्लब आया था। घर जाते समय दोनों में शादी की बात को लेकर विवाद हुआ। इसी दौरान दोनों में मारपीट भी हुई। युवती कार से उतर गई और दूसरी टैक्सी से घर गई। जब वह घर पहुंची तो कमरे में पंखे से गौरव को लटका हुआ पाया। बजघेड़ा थाना पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल युवती के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
