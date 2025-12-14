गुरुग्राम के डिस्ट्रीब्यूटर से ली थी विदेशी शराब, जांच के घेरे में 10 निजी कस्टम गोदाम 

विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। आबकारी विभाग की छापेमारी में मंगलवार रात सिग्नेचर टावर स्थित द ठेका नाम की वाइन शाप में अवैध रूप से मिली विदेशी शराब की चार हजार पेटियां गुरुग्राम के ही डिस्ट्रीब्यूटर से ली गई थीं। इसकी जानकारी ठेके के मालिक से पूछताछ में गुरुग्राम पुलिस के सामने आई। ठेके के मालिक को गुरुग्राम पुलिस ने शुक्रवार रात राजस्थान के झुंझुनूं से गिरफ्तार कर लिया। इससे जानकारी मिलने के बाद अब एसआइटी और आबकारी विभाग की टीमें गुरुग्राम के डिस्ट्रीब्यूटरों के गोदामों पर जांच करेंगी।

शुक्रवार रात पकड़े गए ठेके के मालिक की पहचान नारनौल के गुरुनानक मोहल्ले के रहने वाले अंकुश गोयल के रूप में की गई।प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि वाइन शाप के इसके समेत कुल तीन मालिक हैं। ठेका में इसका 25 प्रतिशत शेयर हिस्सा है। वाइन शाप से बरामद हुई विदेशी व इंपार्टेड शराब इसके व अन्य साथी के माध्यम से ठेके में बेचने के लिए रखी गई थी। आरोपित को शनिवार को गुरुग्राम कोर्ट में पेश कर चार दिन के रिमांड पर लिया गया है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक अंकुश गोयल से पूछताछ में शराब आने के रूट का भी पता चला और किसने ठेके पर शराब की सप्लाई की थी, इसके बारे भी जानकारी सामने आई है। हालांकि, पुलिस ने अभी डिस्ट्रीब्यूटर का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। पुलिस का कहना है कि डिस्ट्रीब्यूटर को भी मामले में शामिल किया जाएगा। इस मामले में जो भी आरोपित सामने आएंगे, सभी को गिरफ्तार किया जाएगा।

मैनेजर से पांच दिन के रिमांड पर चल रही पूछताछ आबकारी विभाग की टीम ने मंगलवार रात सिग्नेचर टावर चौक के नजदीक द ठेका नाम से संचालित शराब ठेके में छापेमारी कर लगभग 90 लाख रुपये की एक्साइज ड्यूटी की चोरी का भंडाफोड़ किया था। ठेके से छापेमारी के दौरान कुल 47,220 विदेशी शराब की बोतलें बरामद की गईं थी। जिस शराब की बाेतलों को बरामद किया गया, उन पर होलोग्राम और ट्रैक-ट्रेस स्ट्रिप्स नहीं थी।

मामले में पुलिस आयुक्त ने एसीपी ईस्ट अमित भाटिया के नेतृत्व में एसआइटी का गठन किया है। टीम ने जांच करते हुए गुरुवार को आरोपित मैनेजर फतेहाबाद के नाधौरी गांव के रहने वाले अजय को गिरफ्तार किया था। उससे पांच दिन के रिमांड पर पूछताछ जारी है। उससे जानकारी मिलने के बाद शुक्रवार रात मालिक को पकड़ने में सफलता मिली।

गुरुग्राम में दस से ज्यादा निजी कस्टम गोदाम पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह सामने आया है कि विदेशी और इंर्पोटड शराब समुद्री रास्ते से गुजरात, गोवा, मुंबई व अन्य जगहों के पोर्ट पर उतरती है। प्रारंभिक में यह शराब कंपनियां ही भारत मंगवाती हैं। यहां पोर्ट पर उतरने के बाद इन्हें सरकारी कस्टम गोदामों या वेयरहाउस में संग्रहित किया जाता है। यहां से कंटेनरों के माध्यम से अलग-अलग राज्यों में इनकी सप्लाई होती है।

राज्यों में डिस्ट्रीब्यूटर निजी तौर पर गोदाम संचालित करते हैं। हालांकि, यह वेयरहाउस या गोदाम कस्टम से रजिस्टर्ड होते हैं और यहां संग्रहित शराब की जानकारी केंद्र सरकार को होती है।जब इन डिस्ट्रीब्यूटरों से शराब लोकल दुकानों या ठेकों पर जाती है तो इसकी जानकारी राज्य सरकार के पास जाती है। ठेका संचालकों को ही तब इसकी कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ती है।