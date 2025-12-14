गुरुग्राम: केएमपी एक्सप्रेसवे के किनारे युवक का मिला, सड़क हादसे में मौत की आशंका

संवाद सहयोगी, पटौदी (गरुग्राम)। बिलासपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव लांगड़ा में केएमपी के किनारे एक युवक का शव बरामद हुआ है आशंका है कि सड़क हादसे में उसकी मौत हुई होगी। लांगड़ा गांव के एक व्यक्ति ने शव देखा तो पुलिस को सूचना दी।

मृतक का चेहरा पशुओं द्वारा खाया हुआ था तथा सिर पर घिसटने के निशान थे। उसके पीछे एक बैग भी लटका हुआ था तथा उसमें खाली टिफिन था। उसके पास से पुलिस को एक मैन पावर कंपनी का कार्ड मिला है, जिसमें तेजपाल नाम लिखा हुआ है। अनुमान कि वह किसी मैन पावर कंपनी में कार्य करता होगा।