    गुरुग्राम में एक और अपराधी पर शिकंजा, अवैध रूप से बनाई 110 दुकानों पर चला बुलडोजर

    By Vinay Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 05:24 AM (IST)

    गुरुग्राम में प्रशासन ने एक और अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसकी अवैध रूप से बनाई गई 110 दुकानों पर बुलडोजर चलाया। यह कार्रवाई अवैध निर्माणों के ...और पढ़ें

    खांडसा में अपराधी द्वारा अवैध रूप से बनाई गई दुकानों पर चलाया जा रहा बुलडोजर। सौ. पीआरओ

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम पुलिस ने एक और अपराधी पर शिकंजा कस दिया है। अपराध से कमाई गई संपत्ति और कब्जाई गई अवैध जमीन पर कार्रवाई की गई है। गुरुग्राम पुलिस की यह एक सप्ताह में तीसरी कार्रवाई है। मंगलवार को गुरुग्राम पुलिस टीम ने खांडसा गांव में अपराधी रिक्की द्वारा सरकारी जमीन पर बनाई गई मार्केट को ध्वस्त कर दिया। इसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास व अन्य धाराओं के तहत 31 केस अलग-अलग जिलों में दर्ज हैं।

    गुरुग्राम पुलिस की ओर से ऐसे अपराधियों का खाका तैयार किया गया है। जिनके द्वारा अपराधिक कार्य करके अवैध व अनैतिक तरीके से संपत्ति अर्जित की गई है तथा उन संपत्ति के माध्यम से उन्हें आर्थिक लाभ मिलता है और वे आए दिन विभिन्न प्रकार की आपराधिक गतिविधियों व अपराधों को अंजाम देते हैं। गुरुग्राम पुलिस ऐसे अपराधियों के अवैध निर्माण, संपत्ति को नष्ट करने के लिए प्रभावी व ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को सेक्टर 37 थाना पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी रिक्की के अवैध कब्जों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 39 वर्षीय अपराधी रिक्की गांव खांडसा का स्थाई निवासी है। यह बचपन से ही आवारा किस्म के लोगों के संपर्क में आकर आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा। लड़ाई-झगड़ा, लोगों में भय उत्पन्न करने, हत्या, हत्या के प्रयास तथा अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर अपराधों में लगातार इसकी संलिप्तता रही है। यह कई बार जेल जा चुका है। वर्तमान में आरोपित रिक्की आम्र्स एक्ट के मामले में भोंडसी जेल में बंद है।

    पुलिस की ओर से आरोपित के बारे में एकत्रित की जानकारी में सामने आया है कि आरोपित ने एचएसआइआइडीसी की भूमि पर अवैध कब्जा करके लगभग 100 अस्थाई दुकानें व 10 पक्की दुकानें बना रखी थीं। जिनसे यह प्रतिमाह लगभग 5 से 6 लाख रुपये की अवैध वसूली कर रहा था।

    मंगलवार को सेक्टर 37 थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मंजीत के नेतृत्व में लगभग 80 पुलिस कर्मचारियों की मौजूदगी में डीटीपी अधिकारी आरएस बाठ, एचएसआइआइडीसी के सीनियर मैनेजर संजय कुमार, एएम अजय कुमार एवं एन्फोर्समेंट अधिकारी मोहित के सहयोग से अवैध दुकानों को ध्वस्त किया गया।