गुरुग्राम में एक और अपराधी पर शिकंजा, अवैध रूप से बनाई 110 दुकानों पर चला बुलडोजर

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम पुलिस ने एक और अपराधी पर शिकंजा कस दिया है। अपराध से कमाई गई संपत्ति और कब्जाई गई अवैध जमीन पर कार्रवाई की गई है। गुरुग्राम पुलिस की यह एक सप्ताह में तीसरी कार्रवाई है। मंगलवार को गुरुग्राम पुलिस टीम ने खांडसा गांव में अपराधी रिक्की द्वारा सरकारी जमीन पर बनाई गई मार्केट को ध्वस्त कर दिया। इसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास व अन्य धाराओं के तहत 31 केस अलग-अलग जिलों में दर्ज हैं।



गुरुग्राम पुलिस की ओर से ऐसे अपराधियों का खाका तैयार किया गया है। जिनके द्वारा अपराधिक कार्य करके अवैध व अनैतिक तरीके से संपत्ति अर्जित की गई है तथा उन संपत्ति के माध्यम से उन्हें आर्थिक लाभ मिलता है और वे आए दिन विभिन्न प्रकार की आपराधिक गतिविधियों व अपराधों को अंजाम देते हैं। गुरुग्राम पुलिस ऐसे अपराधियों के अवैध निर्माण, संपत्ति को नष्ट करने के लिए प्रभावी व ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को सेक्टर 37 थाना पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी रिक्की के अवैध कब्जों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की।