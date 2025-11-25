गुरुग्राम में जिंदगियां लील रहे सड़कों के अवैध कट, हर साल जा रही 400 से ज्यादा लोगों की जान

विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। जिले में हर साल एक हजार से ज्यादा सड़क हादसों में 400 से ज्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं। आधे से ज्यादा हादसे हाईवे, एक्सप्रेसवे पर हो रहे हैं। अधिकतर सड़क हादसों के लिए कहीं न कहीं अवैध कट भी कारण बन रहे हैं। जिले के बीच से गुजरे हुए दिल्ली-जयपुर हाईवे पर कई जगहों पर दोनों तरफ अवैध कट बने हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्थानीय लोगों ने अपने निजी फायदे के लिए इन कटों को बना रखा है। कई बार पुलिस प्रशासन इन्हें बंद करता है, लेकिन लोग फिर से उसे खुलवा देते हैं। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर ही खांडसा मंडी, हीरो होंडा फ्लाइओवर, नरसिंहपुर, खेड़कीदौला, मानेसर, पंचगांव, बिलासपुर, बिनौला समेत अन्य जगहों पर अवैध कट बना रखे हैं। जहां कहीं भी अवैध कट हैं, वहां आसपास या तो पेट्रोल पंप हैं या फिर ढाबे व अन्य कामर्शियल संस्थान।

लोगों ने अपने फायदे के लिए सड़क सुरक्षा के नियमों और लोगों के जान की परवाह किए बगैर इन कटों को खोल रखा है। वह यह भी नहीं समझते कि उनके थोड़े से फायदे के लिए किसी की जान भी जा सकती है। अवैध कटों के कारण बीते एक साल में कई हादसे भी हुए हैं। सिरहौल से लेकर कापड़ीवास तक दोनों तरफ 50 से ज्यादा अवैध कट लोगों ने बना दिए हैं।

इन अवैध कटों से कब वाहन हाईवे पर आ जाएं पता हीं नहीं चलता। इससे पीछे से आ रहा वाहन कई बार दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। पचगांव चौक के पास रेवाड़ी और गुरुग्राम दोनों तरफ से आने वाले वाहन यू-टर्न लेते हैं। यहां पर कोई अंडरपास नहीं बना है। हाईवे से ही सड़क पार करते हैं।

एक सड़क से दूसरी सड़क की सर्विस लेन पर जाने के दौरान कई बार यहां हादसे हो चुके हैं। जुलाई में ही यहां पर राजस्थान डिपो की बस अवैध कट से आई कार को बचाने के चक्कर में टकराते हुए पलट गई थी। इसमें एक व्यक्त की जान भी चली गई थी।

फरुखनगर, सोहना, बिलासपुर, पटौदी में भी अवैध कट से वाहन चालक परेशान फरुखनगर से गुरुग्राम-वजीरपुर की तरफ जाने वाली सड़क पर एक दर्जन से ज्यादा अवैध कट होने के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। इस सड़क पर कहीं भी संकेतक नहीं होने के कारण भी हादसे होते हैं।

दो साल पहले गुरुग्राम-फरुखनगर रोड पर पेट्रोल पंप के सामने बने अवैध कट के कारण ही हुए एक हादसे में चार लोगों की जान चली गई थी। यह हादसा मोटरसाइकिल और कार के बीच हुआ था। वहीं सोहना, मानेसर, बिलासपुर, पटौदी में भी अवैध कटों से वाहन चालक काफी परेशान हैं। केएमपी पर भी कई जगहों पर लोगों ने अवैध कट बना रखे हैं।