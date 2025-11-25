Language
    गुरुग्राम में जिंदगियां लील रहे सड़कों के अवैध कट, हर साल जा रही 400 से ज्यादा लोगों की जान

    By Vinay Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 02:04 PM (IST)

    गुरुग्राम में सड़कों पर बने अवैध कट लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। इन अवैध कटों के कारण हर साल 400 से अधिक लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही के चलते इन कटों को बंद करने की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

    पंचगाव से सिरहोल बार्डर तक दिल्ली- जयपुर हाईवे पर जगह- जगह बने अवैध कट वाहन चालकों की जिंदगियां लील रहे । जागरण

    विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। जिले में हर साल एक हजार से ज्यादा सड़क हादसों में 400 से ज्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं। आधे से ज्यादा हादसे हाईवे, एक्सप्रेसवे पर हो रहे हैं। अधिकतर सड़क हादसों के लिए कहीं न कहीं अवैध कट भी कारण बन रहे हैं। जिले के बीच से गुजरे हुए दिल्ली-जयपुर हाईवे पर कई जगहों पर दोनों तरफ अवैध कट बने हैं।

    स्थानीय लोगों ने अपने निजी फायदे के लिए इन कटों को बना रखा है। कई बार पुलिस प्रशासन इन्हें बंद करता है, लेकिन लोग फिर से उसे खुलवा देते हैं। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर ही खांडसा मंडी, हीरो होंडा फ्लाइओवर, नरसिंहपुर, खेड़कीदौला, मानेसर, पंचगांव, बिलासपुर, बिनौला समेत अन्य जगहों पर अवैध कट बना रखे हैं। जहां कहीं भी अवैध कट हैं, वहां आसपास या तो पेट्रोल पंप हैं या फिर ढाबे व अन्य कामर्शियल संस्थान।

    लोगों ने अपने फायदे के लिए सड़क सुरक्षा के नियमों और लोगों के जान की परवाह किए बगैर इन कटों को खोल रखा है। वह यह भी नहीं समझते कि उनके थोड़े से फायदे के लिए किसी की जान भी जा सकती है। अवैध कटों के कारण बीते एक साल में कई हादसे भी हुए हैं। सिरहौल से लेकर कापड़ीवास तक दोनों तरफ 50 से ज्यादा अवैध कट लोगों ने बना दिए हैं।

    इन अवैध कटों से कब वाहन हाईवे पर आ जाएं पता हीं नहीं चलता। इससे पीछे से आ रहा वाहन कई बार दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। पचगांव चौक के पास रेवाड़ी और गुरुग्राम दोनों तरफ से आने वाले वाहन यू-टर्न लेते हैं। यहां पर कोई अंडरपास नहीं बना है। हाईवे से ही सड़क पार करते हैं।

    एक सड़क से दूसरी सड़क की सर्विस लेन पर जाने के दौरान कई बार यहां हादसे हो चुके हैं। जुलाई में ही यहां पर राजस्थान डिपो की बस अवैध कट से आई कार को बचाने के चक्कर में टकराते हुए पलट गई थी। इसमें एक व्यक्त की जान भी चली गई थी।

    फरुखनगर, सोहना, बिलासपुर, पटौदी में भी अवैध कट से वाहन चालक परेशान

    फरुखनगर से गुरुग्राम-वजीरपुर की तरफ जाने वाली सड़क पर एक दर्जन से ज्यादा अवैध कट होने के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। इस सड़क पर कहीं भी संकेतक नहीं होने के कारण भी हादसे होते हैं।

    दो साल पहले गुरुग्राम-फरुखनगर रोड पर पेट्रोल पंप के सामने बने अवैध कट के कारण ही हुए एक हादसे में चार लोगों की जान चली गई थी। यह हादसा मोटरसाइकिल और कार के बीच हुआ था। वहीं सोहना, मानेसर, बिलासपुर, पटौदी में भी अवैध कटों से वाहन चालक काफी परेशान हैं। केएमपी पर भी कई जगहों पर लोगों ने अवैध कट बना रखे हैं।


    कल पढ़ें: घटने की जगह बढ़ गए जिले में ब्लैक स्पॉट।

    सड़क सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक पुलिस गंभीर है। हाईवे पर जहां कहीं भी अवैध कट हैं, उन्हें संबंधित प्राधिकरण से पत्राचार कर बंद कराया जाएगा।

    -

    -डा. राजेश मोहन, डीसीपी ट्रैफिक

    अवैध कटों को तत्काल बंद कराना चाहिए। हर साल बड़ी संख्या में हादसे इस कारण भी हाते हैं। जिला प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए।

    -

    -राजबीर शर्मा, सैदपुर

    सड़कों पर बने अवैध कटों से आए दिन हादसे हो रहे हैं। हादसों पर रोक लगे, अवैध कट बंद किए जाएं, उसके लिए अधिकारियों को कार्यवाही करनी चाहिए।

    -

    -हरकेश फौजी