Delhi Blast: दिल्ली से आना-जाना हुआ मुश्किल, विस्फोट के बाद गुरुग्राम में हाई अलर्ट; बॉर्डर पर नाकेबंदी

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दिल्ली में सोमवार शाम हुए आतंकी हमले को देखते हुए गुरुग्राम को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। निगरानी के लिए जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। डीसीपी पश्चिम करण गोयल को कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी दी गई है। सड़कों पर चार हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।

दिल्ली-गुरुग्राम सीमा पर नाकाबंदी कर दी गई है। इलाके से गुजरने वाले सभी वाहनों, खासकर दूसरे राज्यों के नंबर प्लेट वाले वाहनों की जांच की जा रही है। चालकों और यात्रियों के पहचान पत्रों की भी जांच की जा रही है। पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने संबंधित क्षेत्रों के डीसीपी, एसीपी, थानाध्यक्षों, अपराध टीमों और खुफिया ब्यूरो को सोमवार रात शहर के सभी होटलों, गेस्ट हाउस, सार्वजनिक परिवहन और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर गहन जांच करने के निर्देश दिए हैं।

पुलिसकर्मियों ने रात भर सभी जगहों पर गहन तलाशी ली। फरीदाबाद जिले में एक दिन पहले सैकड़ों किलोग्राम विस्फोटक मिलने और उसके बाद सोमवार शाम को दिल्ली में हुए आतंकी हमले के कारण यह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। गुरुग्राम जिले की सीमा फरीदाबाद और दिल्ली दोनों से लगती है। ऐसे में संदिग्धों के गुरुग्राम में शरण लेने की आशंका बढ़ जाती है। इसे देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने सघन तलाशी के आदेश दिए हैं। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सेक्टर 5, पालम विहार, डीएलएफ फेज 1, न्यू कॉलोनी, शिवाजी नगर और सेक्टर 10ए समेत शहर के अंदरूनी इलाकों की पुलिस ने भी नाके लगाकर जांच शुरू कर दी है। जीआरपी और आरपीएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं। रेलवे पुलिस ने सोमवार रात रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और यात्रियों व उनके सामान की तलाशी ली। ट्रेनों में भी तलाशी अभियान चलाया गया।