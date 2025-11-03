गुरुग्राम के हृदय आरोग्य केंद्र को सितंबर तक का भुगतान, फिर भी इलाज के लिए क्यों परेशान हो रहे आयुष्मान लाभार्थी?

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर-10 स्थित नागरिक अस्पताल में पीपीपी माडल पर संचालित हृदय आरोग्य केंद्र से आयुष्मान कार्ड लाभार्थी मायूस होकर लौट रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद करीब पांच महीने बाद भी लाभार्थियों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जबकि नागरिक अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक कार्यदायी संस्था को सितंबर तक का भुगतान हो चुका है।

अक्टूबर माह के भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। संस्था को फिर से पत्र लिखकर आयुष्मान लाभार्थियों को उपचार मुहैया कराने को कहा गया है। संस्था के केंद्र प्रभारी मनदीप सिंह ने बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में कुछ भी कहने से इंकार कर दिया जिससे संस्था का पक्ष नहीं जाना जा सका।



शासन से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अनुबंद्ध के तहत नागरिक अस्पताल में केरल की प्राइवेट संस्था मेडिट्रिना अस्पताल हृदय आरोग्य केंद्र (मेडिट्रिना हार्ट सेंटर) का संचालन कर रही है। संस्था ने 2023-24 की बकाया राशि का भुगतान नहीं होने के कारण बीते जून माह में आयुष्मान कार्ड लाभार्थियों की स्वास्थ्य सेवाएं रोक दी थीं जिसके चलते पिछले करीब पांच महीनों से यहां आने वाले आयुष्यमान कार्ड लाभार्थी हृदय रोगियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हालांकि केंद्र में बीपीएल समेत अन्य सरकारी लाभार्थियों को निशुल्क व रियाइती दरों पर उपचार मिल रहा।