गुरुग्राम के हृदय आरोग्य केंद्र को सितंबर तक का भुगतान, फिर भी इलाज के लिए क्यों परेशान हो रहे आयुष्मान लाभार्थी?
गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल में हृदय आरोग्य केंद्र द्वारा आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज न मिलने से परेशानी हो रही है। बकाया भुगतान के कारण जून में सेवाएं स्थगित कर दी गई थीं, हालांकि अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि सितंबर तक का भुगतान हो चुका है और अक्टूबर का भुगतान प्रक्रिया में है। फिर भी मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर-10 स्थित नागरिक अस्पताल में पीपीपी माडल पर संचालित हृदय आरोग्य केंद्र से आयुष्मान कार्ड लाभार्थी मायूस होकर लौट रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद करीब पांच महीने बाद भी लाभार्थियों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जबकि नागरिक अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक कार्यदायी संस्था को सितंबर तक का भुगतान हो चुका है।
अक्टूबर माह के भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। संस्था को फिर से पत्र लिखकर आयुष्मान लाभार्थियों को उपचार मुहैया कराने को कहा गया है। संस्था के केंद्र प्रभारी मनदीप सिंह ने बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में कुछ भी कहने से इंकार कर दिया जिससे संस्था का पक्ष नहीं जाना जा सका।
शासन से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अनुबंद्ध के तहत नागरिक अस्पताल में केरल की प्राइवेट संस्था मेडिट्रिना अस्पताल हृदय आरोग्य केंद्र (मेडिट्रिना हार्ट सेंटर) का संचालन कर रही है। संस्था ने 2023-24 की बकाया राशि का भुगतान नहीं होने के कारण बीते जून माह में आयुष्मान कार्ड लाभार्थियों की स्वास्थ्य सेवाएं रोक दी थीं जिसके चलते पिछले करीब पांच महीनों से यहां आने वाले आयुष्यमान कार्ड लाभार्थी हृदय रोगियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हालांकि केंद्र में बीपीएल समेत अन्य सरकारी लाभार्थियों को निशुल्क व रियाइती दरों पर उपचार मिल रहा।
एंजियोप्लास्टी की दरें पीजीआई की तुलना में 50 फीसदी कम
मेडिट्रिना हृदय आरोग्य केंद्र में हर महीने 50 से अधिक एंजियोप्लास्टी होती, जबकि हर साल औसतन 24 हजार से अधिक रोगियों का उपचार होता है। अधिकांश रोगी आयुष्मान, बीपीएल और एससी/एसटी पैनल जैसी सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं। केंद्र प्रबंधन के मुताबिक केंद्र की एंजियोप्लास्टी की दरें पीजीआई रोहतक की तुलना में 50 फीसदी कम हैं। ओपीडी कंसलटेंसी के लिए 116 रुपये चार्ज लिया जाता है।
हृदय आरोग्य केंद्र की कार्यदायी संस्था को सितंबर तक का भुगतान जारी हो चुका है। अक्टूबर माह के भुगतान की प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरी हो जाएगी। आयुष्मान कार्ड लाभार्थियों का उपचार शुरू करने को लेकर संस्था से फिर पत्राचार हुआ है। इस संबंध में बात भी हुई है। इस माह के आखिर तक सेवाएं शुरू होने की उम्मीद है।
- डॉ. लोकवीर,पीएमओ, नागरिक अस्पताल
