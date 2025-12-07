Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुग्राम में ग्राइंडर एप से दोस्ती कर दो युवकों को किया अगवा, ऐसे खुला राज; चार गिरफ्तार

    By Vinay Trivedi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 07:45 PM (IST)

    ग्राइंडर एप के माध्यम से दोस्ती कर गुरुग्राम के एक युवक का अपहरण कर फिरौती मांगने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने कुरुक्षेत्र से गिरफ्तार किया। आरोपियों ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    गुरुग्राम में ग्राइंडर एप से दोस्ती कर युवकों को अगवा करनेवाले चार आरोपी गिरफ्तार।


    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। इंटरनेट मीडिया एप ग्राइंडर से कुछ लोगों ने एक सप्ताह पहले गुरुग्राम के युवक से दोस्ती की। बातचीत करने के बाद शनिवार सुबह उसे द्वारका एक्सप्रेसवे पर बुलाकर स्कॉर्पियो गाड़ी से उसका अपहरण कर लिया। आरोपितों ने उसके परिवार से 37 हजार रुपए फिरौती मांगी। वे उसे हरिद्वार ले जा रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    परिवार की सूचना पर गुरुग्राम पुलिस ने तकनीकी सहायता लेकर चार आरोपितों को बीच रास्ते में ही कुरुक्षेत्र के उमरी चौक से गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पता चला कि आरोपितों ने गुरुग्राम के युवक के साथ करनाल के असंध के रहने वाले एक अन्य युवक का भी शनिवार को इसी तरह अपहरण किया था। पुलिस ने उस युवक को कुरुक्षेत्र पुलिस के हवाले कर दिया।

    गुरुग्राम के राजेंद्रा पार्क थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने में शनिवार शाम को शिकायत दी कि उसका 20 वर्षीय बेटा शनिवार सुबह साढ़े चार बजे घर पर यह कहकर निकला था कि वह न्यू कॉलोनी गुरुद्वारे जा रहा है। इसके बाद से नहीं लौटा। शाम को कुछ लोगों ने फोन कर बेटे का अपहरण करने की बात कहकर उनसे 37 हजार रुपए अलग-अलग खाते में डलवाए। राजेंद्रा पार्क थाना पुलिस ने अपहरण की धाराओं में केस दर्ज किया।

    पालम विहार क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस की टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए तकनीकी सहायता लेकर रविवार दोपहर कुरुक्षेत्र के उमरी चौक के पास छोपमारी कर चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी पहचान 21 वर्षीय अजय, 18 वर्षीय दीपेश, 18 वर्षी आशीष और 33 वर्षीय अनिल के रूप में की गई। अजय, दीपेश व आशीष चरखी दादरी के पिचोपा कलां गांव के और अनिल गदराई गांव का रहने वाला है।

    एक सप्ताह पहले ग्राइंडर एप से हुई थी दोस्ती

    पुलिस टीम ने आरोपितों के कब्जे से अपहरण हुए दोनों युवकों को सकुशल बरामद कर उनके बयान लिए। पता चला कि आरोपित इन युवकों से करीब एक सप्ताह पहले ग्राइंडर एप पर मिले थे। गुरुग्राम के युवक ने बताया कि आरोपितों ने सुबह साढ़े चार बजे सेक्टर नौ द्वारका एक्सप्रेसवे के गोलचक्कर पर मिलने के लिए बुलाया था। यहां इसे स्कार्पियो गाड़ी में किडनैप कर लिया और नशे का इंजेक्शन देकर परिवार से रुपए मांगे।

    अपहरण किए दूसरे युवक के खाते में ट्रांसफर कराए रुपए

    आरोपितों से पूछताछ में पता चला कि वे किराए पर स्कार्पियो गाड़ी लेकर आए थे। ये दोनों पीड़ितों को अपहरण के बाद हरिद्वार लेकर जाने वाले थे। इन्होंने वाट्सएप काल कर युवक के परिवार से पैसों मांगे। इन्होंने फिरौती के 21 हजार रुपए मनप्रीत के बैंक खाते में, छह हजार एक अन्य खाते में व 10 हजार रुपए युवक के फोन के माध्यम से लिए। परिवार की शिकायत पर जब पुलिस जांच कर रही थी तब इसके बारे में पता चला। जिस मनप्रीत नाम के युवक के खाते में 21 हजार रुपए ट्रांसफर कराए गए, उसे करनाल के असंध से अपहरण किया गया था।

    गुरुग्राम पुलिस ने घर से लेकर कुरुक्षेत्र तक के सौ से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच की। तकनीकी सहायता से आरोपितों की लोकेशन कुरुक्षेत्र में ट्रेस की गई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। असंध से अपहरण किए गए मनप्रीत को कुरुक्षेत्र की थानेसर सदर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पूछताछ में यह भी पता चला कि आरोपित नशा करने के आदि हैं और नशे की पूर्ति के लिए अपहरण करने व फिरौती मांगने की वारदात को अंजाम दिया। इनके कब्जे से स्कार्पियो गाड़ी और 11 मोबाइल फोन बरामद किए गए।

    गुरुग्राम पुलिस की अपील, एप से बने अपरिचित लोगों से मुलाकात में बरतें सावधानी

    गुरुग्राम पुलिस सभी लोगों से अपील करती है कि इस तरह के इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म, एप्लीकेशनों के माध्यम से अनजान लोगों से दोस्ती करते समय सावधान रहें। किसी परिवार के सदस्य या दोस्त को सूचित किए बिना इन एप्लीकेशन के माध्यम से दोस्त बने अपरिचित लोगों से मुलाकात न करें।