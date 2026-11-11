गुरुग्राम में दर्दनाक हादसा, गोल्फ कोर्स के वॉटर हैजर्ड में डूबने से दो बच्चियों की मौत

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर-71 में एक बिल्डर कंपनी के गोल्फ वॉटर हैजर्ड (ताला) में नहाने गई चार बच्चियों में से दो की डूबकर मौत हो गई, जबकि दो बच्चियों को बचा लिया गया। घटना मंगलवार शाम की बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार, चारों लड़कियां साइड पर लगे टीनशेड को तोड़कर अंदर घुसी थीं और नहाने लगी थीं। इसी दौरान दो लड़कियां गहरे पानी में चली गईं और डूब गईं। दोनों की उम्र 12-13 साल बताई जा रही है। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिहार के दरभंगा के मूल निवासी रामविनय महतो की शिकायत पर बादशाहपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।