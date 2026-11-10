गुरुग्राम-सोहना एलिवेटेड रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने ऑल्टो को दो बार मारी टक्कर, पलटते-पलटते बची कार; चालक फरार

संवाद सहयोगी, गुरुग्राम। सोहना-गुरुग्राम एलिवेटेड रोड पर घामड़ोज टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार ट्रक चालक ने एक आल्टो कार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार चालक ने ट्रक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपित चालक वाहन लेकर भाग निकला।

पीड़ित ने पीछा किया तो सोहना के निकट ट्रक चालक ने एक बार फिर कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पलटते-पलटते बची। पीड़ित ने भोंडसी थाना पुलिस को लिखित शिकायत देकर आरोपित चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

टोल प्लाजा के पास ट्रक चालक ने मारी टक्कर सोहना निवासी महेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह एक दुकान पर काम करते हैं। रोजाना की तरह मंगलवार अलसुबह करीब 2:30 बजे दुकान का काम निपटाकर अपनी सफेद रंग की ऑल्टो के-10 कार से घर लौट रहे थे। जब वह भोंडसी टोल प्लाजा के पास पहुंचे तो पीछे से आ रहे एक बड़े ट्रक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी कार में टक्कर मार दी।

कार में दो बार मारी टक्कर पहली टक्कर से उनकी कार को काफी नुकसान हुआ। उन्होंने ट्रक चालक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह रुकने के बजाय तेज रफ्तार से भागने लगा। पीड़ित ने हिम्मत दिखाते हुए ट्रक का पीछा किया और उसका नंबर भी नोट कर लिया। आरोप है कि सोहना के पास पहुंचने पर ट्रक चालक ने फिर उनकी कार को टक्कर मार दी।

पलटते-पलटते बची कार इससे कार अनियंत्रित होकर पलटते-पलटते बची। पीड़ित ने बताया कि सोहना में नाके पर तैनात पुलिसकर्मियों को ट्रक चालक की करतूत बताई, लेकिन तब तक वह फरार हो चुका था। इसके बाद महेंद्र ने भोंडसी थाना प्रभारी को लिखित शिकायत देकर आरोपित चालक के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने और नुकसान का न्याय दिलाने की मांग की।