भाईदूज के दिन नारनौल बस स्टैंड पर बसों की किल्लत, दिल्ली-गुरुग्राम रूट पर यात्रियों का हंगामा

जागरण संवाददाता, नारनौल। लंबे अवकाश के बाद कामकाज पर लौट रहे लोगों को नारनौल बस स्टैंड पर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

वहीं आज भैया दूज के चलते बहनों की भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। गुड़गांव और दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए बसों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण बस स्टैंड पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई है।