2020 के बाद फिर... गुरुग्राम में जादू-टोने के लिए 7 साल की बच्ची की बलि? पुलिस अलर्ट
गुरुग्राम के बिलासपुर में केएमपी एक्सप्रेसवे के पास एक लड़की के शव के टुकड़े मिले हैं। घटनास्थल पर एक फ्रॉक मिलने से शव की पहचान लड़की के रूप में हुई है। पुलिस जादू-टोना करने वालों पर शक कर रही है और तांत्रिकों की जांच कर रही है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज न होने पर पुलिस अन्य पहलुओं से भी जांच कर रही है। पहले भी गुरुग्राम में जादू-टोने के नाम पर हत्याएं हुई हैं।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। बिलासपुर थाना क्षेत्र में उदयपुरी गांव के पास KMP एक्सप्रेसवे के किनारे झाड़ियों में बुधवार शाम को मिले शव के टुकड़ों के मामले में पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि शव किसी लड़की का है। जांच के दौरान घटनास्थल के पास से सात साल की बच्ची के कपड़े भी मिले। यह एक फ्रॉक थी। सोमवार को शव के टुकड़ों का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।
पोस्टमार्टम में पता चला कि पैरों की उंगलियों में नाखून लगे थे। हालांकि, अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। KMP के किनारे झाड़ियों में बच्ची का सिर और पैर मिलने के बाद थाना पुलिस, क्राइम ब्रांच और दूसरी टीमों ने आसपास के इलाके में काफी तलाशी ली, लेकिन शव का कोई और हिस्सा बरामद नहीं हुआ।
घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर बच्ची के बाल कटे हुए मिले। इससे शक हुआ कि हत्यारों ने जादू-टोने के चक्कर में शव के टुकड़े किए और बच्ची के सिर के कुछ बाल भी काट दिए। इसी तलाशी अभियान के दौरान घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर एक फ्रॉक मिली। इससे पुलिस को शक है कि यह लाश किसी लड़की की है।
पुलिस तांत्रिकों की जांच कर रही
हत्या का शक जादू-टोना करने वालों पर जाने के बाद, पुलिस स्टेशन और क्राइम ब्रांच की टीमें इलाके के तांत्रिकों की जांच कर रही हैं। शक है कि नूंह, बिलासपुर, मानेसर या पड़ोसी राजस्थान से किसी ने हत्या के बाद लाश के टुकड़े यहां फेंके हैं। पुलिस आस-पास के पुलिस स्टेशनों से मदद ले रही है और गुमशुदगी की रिपोर्ट की भी जांच कर रही है। हालांकि, एक हफ्ते बाद भी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं मिलने पर, पुलिस कई दूसरे एंगल से भी जांच कर रही है। आस-पास के लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आस-पास की कोई लड़की गायब तो नहीं है।
जिले में पहले भी जादू-टोने के नाम पर हत्याएं
जिले में पहले भी जादू-टोने के नाम पर हत्याएं हो चुकी हैं। 5 जनवरी, 2020 को मानेसर इलाके में एक नौ साल के लड़के की हत्या कर दी गई थी। पुलिस को लाश मिलने वाली जगह के पास एक मरा हुआ कबूतर मिला। बच्चे के शरीर से कुछ बाल भी निकाले हुए मिले। इन बातों के आधार पर, पुलिस को शक है कि यह जादू-टोने से जुड़ी हत्या है। लड़के के कपड़े भी थोड़ी दूरी पर मिले, जैसा कि हाल ही में हुए इस मामले में हुआ था। लड़की के कपड़े भी थोड़ी दूरी पर मिले।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।