2020 के बाद फिर... गुरुग्राम में जादू-टोने के लिए 7 साल की बच्ची की बलि? पुलिस अलर्ट

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। बिलासपुर थाना क्षेत्र में उदयपुरी गांव के पास KMP एक्सप्रेसवे के किनारे झाड़ियों में बुधवार शाम को मिले शव के टुकड़ों के मामले में पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि शव किसी लड़की का है। जांच के दौरान घटनास्थल के पास से सात साल की बच्ची के कपड़े भी मिले। यह एक फ्रॉक थी। सोमवार को शव के टुकड़ों का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।

पोस्टमार्टम में पता चला कि पैरों की उंगलियों में नाखून लगे थे। हालांकि, अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। KMP के किनारे झाड़ियों में बच्ची का सिर और पैर मिलने के बाद थाना पुलिस, क्राइम ब्रांच और दूसरी टीमों ने आसपास के इलाके में काफी तलाशी ली, लेकिन शव का कोई और हिस्सा बरामद नहीं हुआ।

घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर बच्ची के बाल कटे हुए मिले। इससे शक हुआ कि हत्यारों ने जादू-टोने के चक्कर में शव के टुकड़े किए और बच्ची के सिर के कुछ बाल भी काट दिए। इसी तलाशी अभियान के दौरान घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर एक फ्रॉक मिली। इससे पुलिस को शक है कि यह लाश किसी लड़की की है।

पुलिस तांत्रिकों की जांच कर रही हत्या का शक जादू-टोना करने वालों पर जाने के बाद, पुलिस स्टेशन और क्राइम ब्रांच की टीमें इलाके के तांत्रिकों की जांच कर रही हैं। शक है कि नूंह, बिलासपुर, मानेसर या पड़ोसी राजस्थान से किसी ने हत्या के बाद लाश के टुकड़े यहां फेंके हैं। पुलिस आस-पास के पुलिस स्टेशनों से मदद ले रही है और गुमशुदगी की रिपोर्ट की भी जांच कर रही है। हालांकि, एक हफ्ते बाद भी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं मिलने पर, पुलिस कई दूसरे एंगल से भी जांच कर रही है। आस-पास के लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आस-पास की कोई लड़की गायब तो नहीं है।