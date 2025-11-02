Language
    गुरुग्राम में गैस रिफिलिंग के दौरान दुकान और मकान में लगी आग, सामान जलकर खाक

    By Vinay Trivedi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 08:53 PM (IST)

    गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार में गैस सिलेंडर रिफिलिंग के दौरान एक दुकान और मकान में आग लग गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन दुकान और घर का सामान जल गया। दुकान में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का काम चल रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    गुरुग्राम में एक दुकान में गैस सिलेंडर रिफिलिंग के दौरान दुकान और ऊपर मकान में अचानक आग लग गई।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। लक्ष्मण विहार में शिव मंदिर वाली गली स्थित एक दुकान में गैस सिलेंडर रिफिलिंग के दौरान दुकान और ऊपर मकान में अचानक आग लग गई। रविवार शाम साढ़े सात बजे आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की दो गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, हालांकि घर और दुकान में रखा सामान जल गया।

    भीम नगर दमकल स्टेशन के अधिकारी ने बताया कि शाम साढ़े सात बजे दुकान और मकान में आग लगने की सूचना मिली थी। दो छोटे टेंडरो को मौके पर भेजा गया। 15 मिनट में ही दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बताया जाता है कि जिस दुकान में आग लगी, उसमें अवैध रूप से बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस रिफिलिंग का काम किया जा रहा था।

    आग से दुकान में रखें सिलेंडर और वहां का सामान जल गया। गनीमत रही कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दुकान में आग लगने से ऊपरी मकान में भी लपटे पहुंची और उसमें भी आग लग गई थी। 15 मिनट में ही आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। गैस सिलेंडर रिफिलिंग का काम करने वाले दुकान संचालक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।