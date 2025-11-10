Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब डूबने से बचेगा गुरुग्राम, गुरुग्राम से पलवल तक तैयार होगी नई ड्रेन; CM नायब सैनी ने दिए निर्देश

    By Sandeep Kumar Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 06:50 PM (IST)

    गुरुग्राम को जलभराव से बचाने के लिए नई ड्रेन बनेगी। जीएमडीए की बैठक में गुरुग्राम-पलवल ड्रेन योजना पर विचार हुआ, जिससे नजफगढ़ ड्रेन पर दबाव कम होगा। मिलेनियम सिटी मेट्रो स्टेशन पर अंडरपास बनेगा। शीतला माता मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर चलेगा। निगम की बड़ी सीवर लाइनें जीएमडीए को ट्रांसफर होंगी। वजीराबाद स्टेडियम समय पर पूरा होगा। बिल्डरों के लाइसेंस की जांच होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हुई।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। आगामी वर्षों में गुरुग्राम में जलभराव की समस्या खत्म होने की उम्मीद है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हुई गुरुग्राम मेट्रोपालिटन डेवलपमेंट अथरिटी (जीएमडीए) की 15 वीं बैठक में गुरुग्राम से पलवल वाया नूंह तक नई ड्रेन की योजना पर विचार-विमर्श किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अधिकारियों ने बताया कि इस ड्रेन के निर्माण से नजफगढ़ ड्रेन पर दबाव कम होगा और बरसाती पानी के निकास की स्थाई व्यवस्था बन सकेगी। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को गुरुग्राम की भावी जरूरतों से जुड़ा बताते हुए इसे प्राथमिकता से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नई ड्रेन का निर्माण न केवल जलभराव की समस्या का स्थाई समाधान करेगा बल्कि क्षेत्र में जल संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से भी यह एक दूरदर्शी पहल साबित होगी।

    मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को शीघ्र डीपीआर तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के सुझावों को भी शामिल किया जाए, ताकि यह परियोजना हर दृष्टि से व्यवहारिक और व्यापक हो।

    इस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री एवं स्थानीय सांसद राव इंद्रजीत सिंह, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह तथा मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर वीसी के माध्यम से जुड़े। वहीं बैठक स्थल पर विधायक मुकेश शर्मा, पटौदी की विधायक बिमला चौधरी, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर जीएमडीए के प्रधान सलाहकार डीएस ढेसी, नगर एवं ग्राम नियोजन और शहरी संपदा विभाग के एसीएस एके सिंह, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव श्यामल मिश्रा मौजूद रहे।

    मिलेनियम सिटी मेट्रो स्टेशन पर बनेगा अंडरपास

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मिलेनियम सिटी मेट्रो स्टेशन क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को जल्द ही राहत मिलेगी। इसके लिए सेक्टर 27, 29, 43 और 44 की ओर सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक अंडरपास का निर्माण किया जाएगा।

    मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह अंडरपास न केवल मेट्रो स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों में यातायात दबाव को कम करेगा, बल्कि दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे से लगते मार्गों पर भी आवागमन को सुगम बनाएगा।

    पीपीपी मोड पर चलाया जाएगा शीतला माता मेडिकल कालेजबैठक के दौरान गुरुग्राम जिले में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी विकास परियोजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शीतला माता मेडिकल कालेज के संचालन और शहर में प्रस्तावित नागरिक अस्पताल के निर्माण की प्रगति पर संबंधित विभागीय अधिकारियों से जानकारी ली।

    बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शीतला माता मेडिकल कालेज के संचालन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी, जो इस संस्थान को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर संचालित करने की संभावनाओं पर कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं और आधुनिक चिकित्सा अधोसंरचना को सुदृढ़ करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

    जीएमडीए को ट्रांसफर होंगी निगम की बड़ी सीवर लाइन

    बैठक के दौरान नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने प्रमुख प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि जीएमडीए के अधीन मास्टर रोड पर डाली गई 600 एमएम से अधिक साइज की सीवर और ड्रेन लाइनों का रख-रखाव वर्तमान में निगम द्वारा किया जा रहा है, जबकि इनका ट्रांसफर जीएमडीए को किया जाना आवश्यक है। निगमायुक्त ने कहा कि इन बड़ी सीवर लाइनों और नालों का प्रबंधन एकीकृत प्रणाली के तहत जीएमडीए के अधीन आने से शहर की जल निकासी व्यवस्था और सीवरेज नेटवर्क अधिक प्रभावी और सुव्यवस्थित होगा।

    उन्होंने इस संदर्भ में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि 900 एमएम से अधिक साइज की लाइनों और नालों जैसे बस स्टैंड से सीआरपीएफ चौक, सेक्टर-चार से लक्ष्मण बिहार डिवाइडिंग रोड, पुरानी दिल्ली रोड, ज्योति पार्क, सेक्टर चार-सात से एमपीएस तक तथा बसई रोड तक फैले नेटवर्क को जीएमडीए को ट्रांसफर करने से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की कार्यक्षमता में उल्लेखनीय सुधार आएगा।

    समय पर पूरा होगा वजीराबाद खेल स्टेडियम का निर्माण

    बैठक के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने वजीराबाद में बन रहे खेल स्टेडियम की प्रगति की जानकारी ली। इस पर निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने अवगत कराया कि स्टेडियम का निर्माण कार्य तेजी से जारी है और इसे तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

    बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम राज्य की आर्थिक प्रगति का केंद्र है और यहां शुरू की गई प्रत्येक विकास परियोजना पूरे हरियाणा की वृद्धि से जुड़ी है। इस अवसर पर गुरुग्राम की मेयर राजरानी मल्होत्रा, मंडलायुक्त आरसी बिढान, डीसी अजय कुमार, पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा, मानेसर के निगम आयुक्त आयुष सिन्हा, एचएसवीपी की प्रशासक वैशाली, जिला परिषद की चेयरपर्सन दीपाली चौधरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

    बिल्डरों के लाइसेंस की जांच की मांग

    केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने जीएमडीए की बैठक में कहा कि शहर के प्राकृतिक बहाव वाले प्राकृतिक नालों पर अवैध कब्जे बिल्डरों व अन्य की ओर से किए गए हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि कुछ बिल्डरों को तो शहर के प्राकृतिक पानी के बहाव वाले नालों पर पिछली सरकारों द्वारा लाइसेंस तक दे दिए गए जिनकी जांच होनी चाहिए। सिरहोल बार्डर पर पर्यटन विभाग की करीब 12 एकड़ से अधिक जमीन पर कृत्रिम झील बनाने को लेकर चर्चा हुई।

    राव इंद्रजीत सिंह ने जीएमडीए की बैठक में नजफगढ़ ड्रेन पर सैकड़ों एकड़ में किसानों की भूमि पर भरे पानी के मामले में उनके नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देने की बात कही। बैठक में सिविल अस्पताल के निर्माण को लेकर विस्तृत चर्चा के दौरान राव इंद्रजीत ने कहा कि न्यू गुरुग्राम में तो निजी अस्पतालों की भरमार है लेकिन ओल्ड सिटी में करीब चार सौ बेड का अस्पताल ही गरीबों को राहत दिला सकेगा।

    शहर के सेक्टर 67 व अन्य स्थानों पर भी अस्पताल निर्माण की भी योजना तैयार पर चर्चा हुई। बंधवाड़ी में कूड़ा निस्तारण न होने और लीचेट का बहाव बढ़ने के मामले को भी बैठक में रखा गया।
    ---