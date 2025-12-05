Language
    Gurugram Fire: गुरुग्राम सेक्टर-45 के गेस्ट हाउस में लगी भीषण आग, दमकलकर्मियों ने समय रहते पाया काबू

    By Pooja Tripathi Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 02:55 PM (IST)

    गुरुग्राम के सेक्टर-45 स्थित ग्रीनवुड सोसायटी के गेस्ट हाउस में शुक्रवार दोपहर आग लग गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कार ...और पढ़ें

    Hero Image

    गुरुग्राम में आग लगने के बाद का मंजर। जागरण

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम सेक्टर-45 स्थित ग्रीनवुड सोसायटी के एक गेस्ट हाउस की बिल्डिंग में शुक्रवार दोपहर में अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठते ही अंदर मौजूद लोग घबराकर बाहर निकल आए।

    सूचना मिलते ही सेक्टर-29 दमकल केंद्र से चार फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और दमकल कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए थोड़ी ही देर में आग पर काबू पा लिया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

    पूरी तरह खाक हुआ अंदर रखा सामान

    गेस्ट हाउस संचालक के अनुसार आग लगने के कारण अंदर रखा फर्नीचर, बिस्तर, एसी, एलईडी और अन्य इलेक्ट्रिक उपकरण पूरी तरह जलकर खाक हो गए।

    प्रारंभिक अनुमान के अनुसार लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। दमकलकर्मी सुभाष ने बताया कि शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। टीम मामले की विस्तृत जांच कर रही है।

