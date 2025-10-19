Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गुरुग्राम में दीपावली पर नौ जगहों पर तैनात रहेगी फायर ब्रिगेड, आग से बचाव के लिए अधिकारियों की भी लगी ड्यूटी 

    By Sandeep Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 12:09 PM (IST)

    गुरुग्राम में दीपावली पर आग की घटनाओं को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड तैयार है। शहर के नौ संवेदनशील स्थानों पर फायर ब्रिगेड की टीमें तैनात रहेंगी। अधिकारियों को भी आग से बचाव के लिए ड्यूटी पर लगाया गया है। फायर ब्रिगेड ने लोगों से सावधानी बरतने और तुरंत सूचना देने की अपील की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सेक्टर 29 स्थित दमकल केंद्र। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दीपावली पर आगजनी की किसी भी संभावित घटना को रोकने और त्वरित राहत सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विभाग ने दमकल वाहनों की तैनाती के आदेश जारी किए हैं। विभाग ने जिले के प्रमुख स्थानों पर दमकल वाहनों की अग्रिम तैनाती के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आदेश के अनुसार 19 अक्टूबर सुबह आठ बजे से लेकर 21 नवंबर 2025 सुबह आठ बजे तक विशेष व्यवस्था लागू रहेगी। इस अवधि में जिले के विभिन्न स्थानों पर अग्निशमन केंद्रों के वाहन तैनात रहेंगे। बता दें कि आतिशबाजी और दीयों के कारण दीवाली और इसके आसपास के दिनों में आग लग की घटना होती हैं। राहत-बचाव के लिए दमकलकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।

    इन स्थानों पर फायर ब्रिगेड रहेंगी

    बादशाहपुर, सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन, सदर बाजार बड़ा डाकखाना चौक, दौलताबाद द्वारका एक्सप्रेस वे चौक, भूतेश्वर मंदिर खांडसा रोड मस्जिद के पास, राधा स्वामी सत्संग भवन कादीपुर चौक, पालम विहार (सेक्टर-23 के पास), बिलासपुर चौक, फरुखनगर क्षेत्र और आइएमटी मानेसर चौक पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात रहेंगी।

    आपात स्थिति में दें सूचना 

    संयुक्त निदेशक (तकनीकी) गुलशन कालरा ने बताया कि अग्निशमन अधिकारियों और इंजीनियरों को निर्धारित स्थानों पर समय पर वाहनों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। दीवाली पर्व के दौरान आतिशबाजी, बिजली सजावट और अन्य आग-संबंधी गतिविधियों के चलते जोखिम बढ़ जाता है, ऐसे में जनता से भी अपील की गई है कि सावधानी बरतें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत फायर सर्विस हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दें।
    --