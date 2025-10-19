गुरुग्राम में दीपावली पर नौ जगहों पर तैनात रहेगी फायर ब्रिगेड, आग से बचाव के लिए अधिकारियों की भी लगी ड्यूटी 

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दीपावली पर आगजनी की किसी भी संभावित घटना को रोकने और त्वरित राहत सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विभाग ने दमकल वाहनों की तैनाती के आदेश जारी किए हैं। विभाग ने जिले के प्रमुख स्थानों पर दमकल वाहनों की अग्रिम तैनाती के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके।

आदेश के अनुसार 19 अक्टूबर सुबह आठ बजे से लेकर 21 नवंबर 2025 सुबह आठ बजे तक विशेष व्यवस्था लागू रहेगी। इस अवधि में जिले के विभिन्न स्थानों पर अग्निशमन केंद्रों के वाहन तैनात रहेंगे। बता दें कि आतिशबाजी और दीयों के कारण दीवाली और इसके आसपास के दिनों में आग लग की घटना होती हैं। राहत-बचाव के लिए दमकलकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।

इन स्थानों पर फायर ब्रिगेड रहेंगी बादशाहपुर, सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन, सदर बाजार बड़ा डाकखाना चौक, दौलताबाद द्वारका एक्सप्रेस वे चौक, भूतेश्वर मंदिर खांडसा रोड मस्जिद के पास, राधा स्वामी सत्संग भवन कादीपुर चौक, पालम विहार (सेक्टर-23 के पास), बिलासपुर चौक, फरुखनगर क्षेत्र और आइएमटी मानेसर चौक पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात रहेंगी।