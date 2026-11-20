आदित्य राज, गुरुग्राम। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया के लिए निर्वाचन आयोग ने समय-सारिणी में बदलाव किया है। इसके तहत अब दावे और आपत्तियों के निस्तारण के लिए 15 दिसंबर तक का समय दिया गया है।

वहीं, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 22 दिसंबर को किया जाएगा। पहले निर्धारित कार्यक्रम में बदलाव होने से मतदाताओं को सूची में अपना नाम और विवरण जांचने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना है जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध और त्रुटिरहित बनाना है। इसके लिए मतदाता सूची में नाम, पता और अन्य विवरणों की जांच करना जरूरी है।