24 घंटे से बत्ती गुल- गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी और नूंह में लोगों का टूटा सब्र; फ्लाईओवर तो कहीं सड़क किया जाम

डिजिटल डेस्क, गुरुग्राम/फरीदाबाद। बिजली की दिक्कत से आजिज आकर गुरुवार की शाम को गुरुग्राम और फरीदाबाद की जनता सड़क पर उतर आई। साइबर सिटी में जहां दौलताबाद फ्लाईओवर को लोगों ने जाम कर दिया तो वहीं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में आजाद नगर के निवासियों ने तीगांव रोड को बंद कर दिया। इस घुप्प अंधेरे से नूंह भी अछूता नहीं रहा। पढ़ें, गुरुग्राम से जागरण संवाददाता विनय त्रिवेदी, फरीदाबाद से अनिल बेताब, रेवाड़ी से मुकेश शर्मा और नूंह से मोहम्मद हारून की यह खास रिपोर्ट...

हाथों में मोमबत्ती लेकर सड़क पर उतरे बिजली सप्लाई ठप्प होने के कारण पानी और रोजमर्रा की जीवनशैली में आने वाली परेशानी पर गुरुवार की शाम को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में लोग हाथों में मोमबत्ती लेकर विरोध दर्ज कराते लोगों ने इस अव्यवस्था के लिए स्थानीय प्रशासन को लापरवाह कहा। उधर, लंबे समय से बिजली न आने से बंद हो चुके इनवर्टरों के चलते दुकानों में भी अंधेरा पसर गया। लोग मोबाइल की रोशनी में जरूरी सामाना खरीदते दिखे।

दौलताबाद फ्लाईओवर को कर दिया जाम बिजली न आने के विरोध में गुरुग्राम में भी दौलताबाद फ्लाईओवर को लोगों ने जाम कर दिया था। करीब एक घंटे तक लोगों द्वारा जाम लगाए जाने के बाद बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहां पहुंचे। पुलिस प्रशासन के आश्वासन और फिर तुरंत ही बिजली निगम के कर्मचारियों द्वारा फाल्ट सही करके बिजली बहाल कर दी। 22 घंटे बाद गुरुग्राम के सेक्टर 5, रेलवे रोड समेत कई इलाकों में बिजली व्यवस्था सुचारू हो पाई।

फरीदाबाद में बिजली आपूर्ति न किए जाने पर सरन चौक पर नारेबाजी करते हुए लोग। वीडियो ग्रैब 24 घंटे बत्ती गुल, तिगांव रोड किया बंद उधर, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में बुधवार रात 10 बजे से लाइट नहीं आने कारण आजाद नगर निवासियों ने तीगांव रोड को बंद कर दिया। इससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि बुधवार रात से लाइट नहीं आ रही है। पानी की बोतल भी 40 में बिक रही है। प्यास बुझाना मुश्किल हो गया है। यहां की जवाहर कॉलोनी मार्केट में तो घुप्प अंधेरा छा गया।